10 zemalja u kojima je život najjeftiniji za doseljenike
S rastućim troškovima života i globalnom ekonomskom nesigurnošću, neki su otkrili da selidba u inozemstvo može biti način da dođu do kvalitetnijeg života s manje novca. Vijetnam je petu godinu zaredom najpristupačnija zemlja na svijetu za doseljenike.
Vijetnam je uvjerljivo najpovoljniji za strance i na prvom mjestu od 46 destinacija po takozvanom indeksu osobnih financija, prema studiji Expat Insider iz 2025. godine koju je provela InterNations, online platforma i globalna zajednica za iseljenike.
Studija, koja se provodi od 2014. godine, prikupila je uvide od više od 10.000 iseljenika koji predstavljaju 172 nacionalnosti što žive diljem svijeta, prenosi CNBC.
Top 10 najpovoljnijih zemalja
Azijske zemlje dominiraju listom kada je riječ o povoljnim osobnim financijama za doseljenike, a pet od 10 najboljih zemalja je iz jugoistočne Azije: Vijetnam, Tajland, Indonezija, Filipini i Malezija, prenosi Nova.rs.
"U usporedbi s 2024. godinom, devet od 10 najboljih zemalja zadržava ovu titulu. Samo je Malezija (na 9. mjestu) nova, nakon što se pomaknula s 11. mjesta prošle godine“, navodi se u izvještaju. Primjetno je da se nijedna europska zemlja nije našla na listi.
Evo 10 najpristupačnijih destinacija u 2025. godini, prema podacima InterNations:
- Vijetnam
- Kolumbija
- Panama
- Kina
- Tajland
- Indonezija
- Filipini
- Meksiko
- Malezija
- Brazil
U Vijetnamu 89% zadovoljnih imigranata
Sudionici ankete zamoljeni su da ocijene svoje zadovoljstvo financijskom situacijom, općim troškovima života i da li je njihov raspoloživi prihod kućanstva dovoljan za vođenje ugodnog života u zemlji prebivališta. Ukrštanjem odgovora došlo se do indeksa osobnih financija.
U Vijetnamu je 89% ispitanika bilo zadovoljno općim troškovima života, dok je 87% reklo da je njihov raspoloživi prihod kućanstva dovoljan ili više nego dovoljan za ugodan život, u usporedbi s 40% i 69% na globalnoj razini, prema izvještaju.
Taj financijski prostor može također objasniti zašto 54% njih tamo živi već pet ili više godina, a 30% želi ostati zauvijek, prema izvještaju.
U Kolumbiji je većina ispitanika rekla da im je raspoloživi prihod dovoljan za ugodan život – čak 92% (u usporedbi sa 69% na globalnoj razini). Također, nijedan iseljenik u zemlji nije naveo troškove života kao glavnu brigu prije selidbe, što je u oštroj suprotnosti s globalnim prosjekom od 21%.
U međuvremenu, Panama je posebno popularna među umirovljenicima – 35% onih koji su se tamo doselili tada je već bilo u mirovini, u usporedbi sa samo 11% na globalnoj razini, pokazali su podaci.
Najmanje pristupačne zemlje
Podaci InterNationsa pokazali su i koje su najmanje pristupačne zemlje za iseljenike u 2025. godini – ovo je top 10:
- Kanada (najmanje pristupačna)
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Finska
- Turska
- Katar
- Singapur
- Južna Koreja
- Irska
- Australija
- Norveška
