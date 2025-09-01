Poznati hrvatski stručnjak odgovara: Postoji li u svakoj smokvi doista mrtva osa?

Ilustracija / Pixabay

Sezona smokava je u punom jeku, a svi smo uživali u njihovim slatkim, sočnim plodovima – sve dok se na TikToku i internetu nije pojavila strašna priča: postoji li u svakoj smokvi doista mrtva osa?

Glasine o "unutrašnjosti" smokve brzo su se proširile mrežama, a Index.hr detaljno se pozabavio ovom temom i otkrio sve o kontroverznoj vezi između smokava i mrtvih osa, kako prenosi danas.rs.

Smokva – voće s dugom poviješću

Obična pitoma smokva (Ficus carica) podrijetlom je sa zapada Azije i s Mediterana, a uzgaja se od davnina. Smatra se jednom od najstarijih kultiviranih voćki – najstarije poznato stablo, Sveta smokva na Šri Lanki, staro je čak 2.300 godina.

Ose i smokve: što je istina?

Priče o mrtvim osama u svakom plodu potiču na provjeru činjenica. Prema nekim objavama, ose su "odgovorne" za hrskavu strukturu u središtu smokve, dok drugi tvrde da se osa u potpunosti razgradi kada plod sazrije.

Kako bi dobili pouzdan odgovor, novinari Index.hr obratili su se najvećem stručnjaku za smokve u Hrvatskoj – agronomu dr. sc. Željku Prgometu. Na svojoj plantaži kraj Medulina već više od 25 godina uzgaja 20 sorti ove drevne voćke.

Dr. Prgomet objasnio je da proces oplodnje divljih smokava uključuje male ose iz roda Blastophaga grossorum. One polažu jaja u male plodove divlje smokve, a mužjaci osa u njima se potpuno razgrade dok plod dozrijeva. Taj proces omogućuje razmnožavanje divljih smokava i pruža sigurnu hranu sljedećoj generaciji osa.

A obične smokve koje jedemo…

Najvažnije je da se ovo odnosi samo na divlje sorte smokava, dok pitome sorte – one koje svakodnevno jedemo – ne ovise o oprašivanju osama. Dr. Prgomet uvjerava: u smokvama iz trgovine nema mrtvih osa.

Osim toga, smokve se rijetko tretiraju pesticidima i ubrajaju se među najprirodnije voćke koje možemo jesti. Stoga, slobodno uživajte u njima – potpuno veganski i nutritivno bogato!