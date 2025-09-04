Maskirani batinaši bejzbol palicama tukli ratne veterane u Beogradu

Desetak maskiranih napadača brutalno je sinoć pretuklo vlasnika jednog ugostiteljskog objekta i četvoricu gostiju, ratnih veterana koji podržavaju studente u blokadi i građane, javlja Nova.rs. Tukli su ih bejzbolskim palicama, pendrecima, a jednog od njih udarili su i drškom pištolja po glavi.
Kako doznaje portal Nova.rs, napad se dogodio oko 19 sati u jednom ugostiteljskom objektu na području Savskog venca, a svih petero ozlijeđenih prevezeno je na Vojnomedicinsku akademiju na pregled liječnika. Prema riječima odvjetnika Predraga Markovića, koji je bio u kontaktu s njima, vrlo je vjerojatno da su neki zadobili teške tjelesne ozljede te da je jednom od njih slomljena čeljust, a drugome ruka.
„Svi su zvjerski pretučeni, vidljivi su podljevi na njihovim licima, neki nisu u stanju ni govoriti. Sat vremena prije incidenta snimali su pripadnike postrojbe ‘Kobre’ i ušli u verbalni sukob s njima, nakon čega su sjeli u lokal. Oko 19 sati upala je skupina maskiranih napadača. Prema izjavama ozlijeđenih, napadači su ih udarili odmah s vrata, a prva je žrtva pogođena s leđa, što upućuje na to da je napad bio pripremljen i organiziran. Tukli su ih pendrecima i bejzbolskim palicama, a jedan od napadnutih izjavio je da je dobio udarac pištoljem po glavi. Ljudi su brutalno premlaćeni, najmanje dvojica izgubila su svijest od udaraca“, izjavio je za portal Nova.rs odvjetnik Predrag Marković.
Po pozivu je otišao na Vojnomedicinsku akademiju, gdje se napadnutima pruža pomoć i saniraju njihove ozljede.
„Svi će morati na CT glave kako bi se provjerilo postoji li unutarnje krvarenje. Riječ je o ozbiljnim ozljedama. Policija je došla po dojavi, uzela podatke i rekla da oštećeni dođu sutra u Policijsku postaju Savski venac dati izjave, ali mislim da neki zbog težine ozljeda neće biti u stanju govoriti. Ovo je bio krvnički napad batinaša na ljude“, rekao je odvjetnik Marković.
