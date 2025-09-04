Maskirani batinaši bejzbol palicama tukli ratne veterane u Beogradu

„Svi su zvjerski pretučeni, vidljivi su podljevi na njihovim licima, neki nisu u stanju ni govoriti. Sat vremena prije incidenta snimali su pripadnike postrojbe ‘Kobre’ i ušli u verbalni sukob s njima, nakon čega su sjeli u lokal. Oko 19 sati upala je skupina maskiranih napadača. Prema izjavama ozlijeđenih, napadači su ih udarili odmah s vrata, a prva je žrtva pogođena s leđa, što upućuje na to da je napad bio pripremljen i organiziran. Tukli su ih pendrecima i bejzbolskim palicama, a jedan od napadnutih izjavio je da je dobio udarac pištoljem po glavi. Ljudi su brutalno premlaćeni, najmanje dvojica izgubila su svijest od udaraca“, izjavio je za portal Nova.rs odvjetnik Predrag Marković.