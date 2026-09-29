Incident na Remizi, građani dobacivali štrajkašima. Oni im uzvratili: "Pozdravi mamu"

Ilustracija: N1

Iz spremišta u Remizi, kao i jučer, jutros je krenula samo vozačica Kristina s tramvajem na liniji 17.

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Kako pišu 24sata, dio prolaznika dobacivao je štrajkašima "Uhljebi" i "Brat protiv brata, HDZ protiv Hrvata". Štrajkaši su im odgovorili: "Pozdravi mamu".

Podsjetimo, štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavio se i danas budući da u ponedjeljak, prvog dana štrajka, pregovori gradske uprave nisu doveli do dogovora.

Na zagrebačke ulice jutros su izašli samo jedan tramvaj i jedan autobus te 20 kamiona Čistoće koji odvoze otpad.

Čeka se u 13 sati ročište na sudu gdje će se odlučivati o legalnosti štrajka.

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