Oglas

drugi dan štrajka

Incident na Remizi, građani dobacivali štrajkašima. Oni im uzvratili: "Pozdravi mamu"

author
N1 Info
|
29. ruj. 2026. 07:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Štrajk Remiza
Ilustracija: N1

Iz spremišta u Remizi, kao i jučer, jutros je krenula samo vozačica Kristina s tramvajem na liniji 17.

Oglas

Kako pišu 24sata, dio prolaznika dobacivao je štrajkašima "Uhljebi" i "Brat protiv brata, HDZ protiv Hrvata". Štrajkaši su im odgovorili: "Pozdravi mamu".

Podsjetimo, štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavio se i danas budući da u ponedjeljak, prvog dana štrajka, pregovori gradske uprave nisu doveli do dogovora.

Na zagrebačke ulice jutros su izašli samo jedan tramvaj i jedan autobus te 20 kamiona Čistoće koji odvoze otpad.

Čeka se u 13 sati ročište na sudu gdje će se odlučivati o legalnosti štrajka.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE

PROČITAJTE JOŠ

Teme
remiza štrajk štrajk u zagrebu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ