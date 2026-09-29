Kako se mijenja slika ovisnosti u Hrvatskoj? Pacijenti sve stariji, nove droge među mladima

U Hrvatskoj je liječeno 228 osoba na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine. Najviša je stopa u Šibensko-kninskoj (497,5), Istarskoj (493,6) i Zadarskoj županiji (492,3), a iznad nacionalnog prosjeka su i Primorsko-goranska, Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska županija te Grad Zagreb.