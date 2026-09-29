Alarmantna statistika
Kako se mijenja slika ovisnosti u Hrvatskoj? Pacijenti sve stariji, nove droge među mladima
U Hrvatskoj je lani na liječenje zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari došlo 5.565 osoba, od toga oko tri četvrtine zbog opioida kao glavnog sredstva ovisnosti, među mlađima rastu zahtjevi za liječenjem zbog uporabe sintetskih kanabinoida i amfetamina.
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Prema podacima Registra ovisnosti, u 2025. godini zbog opioida kao glavnog sredstva ovisnosti liječeno je 4.241 osoba (76, 2 posto), a zbog neopijata, odnosno droga koje nisu opioidi, njih 1.324 (23,8 posto), izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).
U godini prije, 2024., na liječenje je došlo 5.904 osoba, od toga 4.489 osoba zbog opioida (76 posto), a 1.415 osoba zbog neopijata (24 posto).
Osobe srednje dobi s opioidima kao glavnim sredstvom ovisnosti i dalje čine najveću skupinu među korisnicima liječenja, što upućuje na njihovu izraženu potrebu za liječenjem i dulje zadržavanje u sustavu. Istodobno, među mlađim dobnim skupinama bilježi se porast zahtjeva liječenjem povezanih s uporabom sintetskih kanabinoida i amfetamina.
Smanjuje se broj osoba koje prvi put ulaze u tretman, osobito zbog opioida. Od ukupno 612 prvi put liječenih, njih 85 (13,9 posto) liječeno je zbog opioidne ovisnosti, a 527 (86,1 posto) zbog uporabe neopijata.
Populacija liječenih sve starija
Većinu liječenih čine muškarci, kojih je 4.593 ili 82,5 posto, dok je žena 972 ili 17,5 posto. Prosječna dob liječenih u posljednjih se deset godina povećala za gotovo osam godina, na 40,5 godina za žene i 42,8 za muškarce.
U Hrvatskoj je liječeno 228 osoba na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine. Najviša je stopa u Šibensko-kninskoj (497,5), Istarskoj (493,6) i Zadarskoj županiji (492,3), a iznad nacionalnog prosjeka su i Primorsko-goranska, Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska županija te Grad Zagreb.
Djecu ima 40 posto liječenih, i to 52,6 posto žena i 37,3 posto muškaraca.
Problem zlouporabe psihoaktivnih tvari najčešće prvo prepozna obitelj (55,8 posto), zatim prijatelji (14,5 posto) i policija (10,8 posto), dok zdravstveni i obrazovni sustav te poslodavci to čine rjeđe.
Među liječenima gotovo četvrtina pozitivna na hepatitis C
Najveći broj osoba (58,7 posto), na liječenje se javio samoinicijativno, a liječnici primarne zdravstvene zaštite drugi su najčešći izvor upućivanja, s 14 posto.
Među liječenima zbog opioida gotovo četvrtina (24 posto) bila je pozitivna na hepatitis C, a 2,5 posto na hepatitis B, dok udio HIV pozitivnih već dulje ostaje nizak i iznosi 0,3 posto.
Tijekom 2024. umrle su 322 osobe koje su tijekom života bile uključene u tretman ovisnosti, većinom muškarci, njih 81 posto.
Najčešći su uzroci smrti bile bolesti cirkulacijskog sustava (18 posto slučajeva) i zloćudne novotvorine (13,7 posto slučajeva), što HZJZ tumači pomakom uzroka smrti s otrovanja prema kroničnim somatskim bolestima i starenjem populacije u tretmanu.
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