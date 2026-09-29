"VRLO OZBILJNA SITUACIJA"
Trump bijesan zbog puštanja osumnjičenih za terorizam, Rubio govori o "stranom akteru"
Sumnja se da iza terorističke zavjere protiv britanske baze RAF-a koju koriste američke snage „jasno stoji djelovanje stranog aktera”, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio, ali je odbio iznijeti dodatne pojedinosti.
U televizijskom intervjuu najviši američki diplomat spomenuo je Iran, istaknuvši da je ta zemlja prijetila napadima na američke interese, ali ga nije izravno optužio za incident koji se dogodio tijekom vikenda.
Teheran je odlučno odbacio bilo kakvu umiješanost.
Rubio je događaje koji su se odvijali u blizini baze RAF Fairford u Gloucestershireu opisao kao „vrlo ozbiljnu situaciju” te zahvalio britanskim vlastima na njihovoj reakciji, rekavši da su bile „vrlo kooperativne i od velike pomoći”.
Također je rekao da je „mnogo ljudi uznemireno” nakon što je pet osumnjičenih, uhićenih u vezi s navodnom zavjerom, pušteno uz jamčevinu.
Američki predsjednik Donald Trump ranije je rekao da je „iznenađen” što je skupina puštena na slobodu.
Govoreći u ponedjeljak u Bijeloj kući, Trump je poručio: „Ja bih rekao: 'Nemojte ih pustiti uz jamčevinu.' Iznenađen sam što su ih pustili. Ja to ne bih učinio.”
Britanski državljani uhićeni su u nedjelju zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivom i terorizmom, nakon što su u blizini baze RAF Fairford pronađena tri kombija. Tu bazu američka vojska koristi za izvođenje napada na Iran.
Stanovnici približno 85 kućanstava koji su bili evakuirani mogli su se u ponedjeljak vratiti svojim domovima, ali je područje oko vozila i dalje bilo ograđeno dok protuteroristički policajci nastavljaju s pregledom mjesta događaja.
Prema dostupnim informacijama, pronađeni materijal nije bio funkcionalni eksploziv, ali policija je priopćila da se istraga nastavlja.
„Moram biti oprezan. Postoje neke stvari koje iz mnogo različitih razloga ne mogu reći u programu. Dovoljno je reći da je ono što se dogodilo, ono što se gotovo dogodilo i ono što se moglo dogoditi u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom vikenda vrlo ozbiljna situacija", rekao je Rubio za Fox News.
„U njoj očito sudjeluje strani akter. Za sada neću iznositi mnogo pojedinosti o tome. Želim zahvaliti vlastima u Ujedinjenom Kraljevstvu koje su bile vrlo kooperativne i koje su situaciju držale pod kontrolom”, istaknuo je.
„Znam da je mnogo ljudi uznemireno viješću da su neki od tih ljudi pušteni uz jamčevinu, dok se protiv nekih osoba provodi istraga, i očito s njima razgovaramo o svemu tome”, dodao je američki državni tajnik.
Ranije je čelnik britanske protuterorističke policije Laurence Taylor komentirao nagađanja o tome stoji li Iran iza incidenta i rekao da policija razmatra „svaki mogući scenarij”.
U izjavi ispred sjedišta Scotland Yarda u ponedjeljak Taylor je rekao da zna da postoji „velik interes za pitanje ima li trenutačni geopolitički kontekst veze s ovim incidentom”.
„Ali budite uvjereni, razmatramo ovaj slučaj iz svakog mogućeg kuta, uključujući mogućnost da iza toga aktivno stoje posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno djeluju u ime strane države.”
Poznato je da Iran, kao i druge neprijateljski nastrojene države poput Rusije, koristi kriminalne posrednike za izvršavanje kaznenih djela u njihovo ime na tlu Ujedinjenog Kraljevstva.
Iransko veleposlanstvo u Londonu ranije je priopćilo da „kategorički odbacuje i snažno osuđuje nedavne neutemeljene i zlonamjerne spekulacije” o iranskoj umiješanosti.
Pet osumnjičenih su 24-godišnjak iz Camdena u sjevernom Londonu, trojica muškaraca u dobi od 23, 24 i 25 godina iz Westminstera u središnjem Londonu te 24-godišnjak iz Willesdena na sjeverozapadu Londona.
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