Ako ovo napravite s bankovnom karticom u Njemačkoj, riskirate kaznu i do 2.500 eura

Mnogi ljudi stare bankovne kartice bez razmišljanja bacaju u kućni otpad. No, oni koji ne poznaju pravila pravilnog odlaganja riskiraju visoke novčane kazne.
Plastične kartice iz novčanika često nakon isteka roka valjanosti brzo završe u smeću. Međutim, kada je riječ o bankovnim karticama, postoji nekoliko važnih pravila koja mnogim korisnicima nisu jasna. Pogrešno odlaganje ne samo da može biti skupo, već može predstavljati i stvaran rizik za vaše osjetljive podatke.
Kada Giro ili EC kartica isteče, treba obratiti pozornost na nekoliko stvari prilikom odlaganja.
Što mnogi ne znaju: EC ili debitna kartica se prema zakonu smatra malim elektroničkim uređajem. Oni koji je bez razmišljanja bace u kućni otpad riskiraju ozbiljne novčane kazne u Njemačkoj. Uz to, često potcijenjena opasnost je da vaši osobni podaci mogu dospjeti u pogrešne ruke, piše Fenix magazin.
Što zakon kaže o odlaganju bankovnih kartica
Prema Zakonu o elektroničkim i elektroničkim uređajima (ElektroG) u Njemačkoj, odlaganje bankovnih kartica u kućni otpad smatra se prekršajem i može biti sankcionirano novčanom kaznom. Zakon predviđa kazne, ovisno o težini prekršaja i procjeni nadležnih tijela, i do 100.000 eura. U praksi, za privatne osobe iznosi se najčešće kreću između 50 i 2.500 eura.
Bankovne kartice, poput starih mobitela ili kabela, smatraju se elektroničkim otpadom i ne smiju završiti u običnom smeću. Umjesto toga, moraju se odložiti na posebne lokacije za prikupljanje na reciklažnim dvorištima ili, ako banka to nudi, u povratne kutije. Oni koji nisu sigurni mogu se informirati u svojoj banci.
Dodatna sigurnost: zaštita od kazni i zlouporabe podataka
Posebno važna je zaštita osobnih podataka. Na isteklim bankovnim karticama često se nalaze osobni podaci poput imena, broja kartice, čipa ili magnetske trake. Mnoge banke stoga preporučuju da se kartica prije odlaganja uništi, najbolje tako da se potpuno presiječe, posebno na čipu i magnetskoj traci. Tek tada je sigurno predati je na odlaganje, kako bi se spriječila zloupotreba podataka.
Gdje pravilno odložiti karticu?
Ne samo banke primaju istekle kartice. Neki supermarketi sa specijaliziranim kutijama te lokalna reciklažna dvorišta također su ovlaštena za pravilno odlaganje u Njemačkoj. Povrat kartice obično je jednostavan i besplatan. Mnogi korisnici nisu ni svjesni tih mogućnosti ili ne znaju da bankovna kartica uopće spada među predmete koje treba odvesti na reciklažu.
