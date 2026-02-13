Ako ovo napravite s bankovnom karticom u Njemačkoj, riskirate kaznu i do 2.500 eura

Posebno važna je zaštita osobnih podataka. Na isteklim bankovnim karticama često se nalaze osobni podaci poput imena, broja kartice, čipa ili magnetske trake. Mnoge banke stoga preporučuju da se kartica prije odlaganja uništi, najbolje tako da se potpuno presiječe, posebno na čipu i magnetskoj traci. Tek tada je sigurno predati je na odlaganje, kako bi se spriječila zloupotreba podataka.