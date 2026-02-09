mnogi i ne znaju
Ako ovo radite s otpadom u Njemačkoj riskirate kaznu do 100.000 eura
Jeftine ponude sprava za gnječenje otpada zvuče primamljivo, ali mogu rezultirati visokim kaznama u Njemačkoj. Kompaktiranje kućnog otpada zabranjeno je na mnogim mjestima.
Otpad brzo puni kante. Stoga su preše za otpad praktične za pune kante – ali u mnogim gradovima i općinama u Njemačkoj prešanje kućnog otpada je zabranjeno. Oni koji prekrše ovo pravilo riskiraju visoke kazne. U nekim slučajevima moguće su kazne i do 50.000 eura. Nije važno radi li se o žutoj, plavoj, crnoj ili smeđoj kanti, piše Fenix magazin.
Zašto je suzbijanje i gnječenje otpada problematično?
Neki ljudi koriste male preše otpada kako bi što više smeća stalo u kante. Posebno snažno pritišću otpad neposredno prije odvoza. Za to postoji nekoliko razloga: Intervali između odvoza su predugi za neke stanovnike ili se troškovi izračunavaju na temelju učestalosti odvoza, a ne težine.
Kućanski kompaktori otpada, iako uglavnom ilegalni, lako su dostupni kod brojnih online trgovaca. Možete ih pronaći za samo 20 eura na Temu, Amazonu i drugim stranicama. Međutim, njihovo korištenje često dolazi s posljedicama.
Tvrtke koje se bave prodajom ovakvih uređaja obično oglašavaju da mogu smanjiti ili čak prepoloviti troškove odlaganja otpada. Tvrde da se uz pomoć ovog uređaja učestalost odvoza može produžiti sa svakih 7 dana na svakih 14 dana, čime se korisnicima štedi novac. Činjenica da je zbrinjavanje smeća zabranjeno na mnogim mjestima obično se izostavlja.
Općine u Njemačkoj zabranjuju sabijanje smeća s dobrim razlogom:
Pretežak kontejner: Suzbijeni otpad postaje teži i opasniji za sakupljače otpada.
Oštećenje kontejnera: Prepunjeni kontejneri mogu puknuti.
Teško sortiranje: Materijale je teže odvojiti u sortirnicama.
Iznos kazne za sabijanje smeća ovisi o specifičnim općinskim propisima. Medijska izvješća navode kazne do 50.000 eura, posebno za ponovljene ili komercijalne prekršaje.
Grad Essen može čak izreći kazne do 100.000 eura za sabijanje otpada, pišu njemački mediji. Nadalje, u nekim područjima, oni koji prelaze na manju kantu moraju izjaviti da neće gnječiti svoj otpad.
Stoga bi svatko tko želi igrati na sigurno trebao izbjegavati sabijače otpada i umjesto toga koristiti legalne mogućnosti odlaganja.
Pravilno odlaganje otpada:
Obratite pozornost na veličinu kante: Male kante se brže pune – možda je moguć prelazak na veću.
Zakažite odvoz glomaznog otpada: Za veće predmete dostupne su usluge odvoza glomaznog komunalnog otpada.
Koristite centre za recikliranje: Mnogi predmeti koji ne stanu u kantu mogu se odnijeti u centar za recikliranje.
Za selidbe ili veće količine, profesionalne usluge odvoza otpada mogu se pobrinuti za prikupljanje.
Suzbijanje otpada može se činiti praktičnim, ali to je problem u mnogim općinama. Svatko tko bude uhvaćen u ilegalnom odlaganju otpada riskira visoke kazne. To znači: odvojite otpad, unaprijed zakažite odvoz glomaznog otpada ili koristite profesionalne usluge odvoza – to će vašu kuću održavati čistom, a vaš novčanik sigurnim.
Otpad se ne može sabijati ručno kao specijaliziranim sabijačima otpada, zbog čega većina potrošača jednostavno treba odustati od njihovog korištenja.
