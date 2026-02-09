Ako ovo radite s otpadom u Njemačkoj riskirate kaznu do 100.000 eura

Otpad brzo puni kante. Stoga su preše za otpad praktične za pune kante – ali u mnogim gradovima i općinama u Njemačkoj prešanje kućnog otpada je zabranjeno. Oni koji prekrše ovo pravilo riskiraju visoke kazne. U nekim slučajevima moguće su kazne i do 50.000 eura. Nije važno radi li se o žutoj, plavoj, crnoj ili smeđoj kanti, piše Fenix magazin.