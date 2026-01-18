Mjesecima je bilo problema s odvozom jedne vrste opasnog otpada. Provjerili smo kako je sada

U Fondu su nam ljetos kazali da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dodijelilo ovlaštenje za obradu svih kategorija i vrsta EE otpada tvrtki FRIŠ d.o.o. iz Križevaca, dok je ugovor trebao biti sklopljen nakon što ta tvrtka dostavi razrađen plan svoje sakupljačke mreže. Za posao zbrinjavanja EE otpada prve i četvrte kategorije otprije je bio sklopljen ugovor s tvrtkom CE-ZA-R iz sastava CIOS grupe, najveće u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.