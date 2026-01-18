FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Mjesecima je bilo problema s odvozom jedne vrste opasnog otpada. Provjerili smo kako je sada
Prošloga ljeta u Hrvatskoj je došlo do zastoja u sakupljanju električnog i elektroničkog (EE) otpada jer je dotadašnji koncesionar, tvrtka Spectra media iz Donje Bistre, raskinuo ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Spomenuta tvrtka dotad je bila ovlaštena za sakupljanje i obrađivanje EE otpada druge do šeste kategorije (televizori, monitori, laptopi, mobilni telefoni, printeri i sl.) pa je nakon raskida ugovora mjesecima bilo problema sa zbrinjavanjem tog otpada, inače opasnog jer sadrži opasne kemijske elemente poput kadmija, žive, berilija, olova i kroma.
U Fondu su nam ljetos kazali da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dodijelilo ovlaštenje za obradu svih kategorija i vrsta EE otpada tvrtki FRIŠ d.o.o. iz Križevaca, dok je ugovor trebao biti sklopljen nakon što ta tvrtka dostavi razrađen plan svoje sakupljačke mreže. Za posao zbrinjavanja EE otpada prve i četvrte kategorije otprije je bio sklopljen ugovor s tvrtkom CE-ZA-R iz sastava CIOS grupe, najveće u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.
Opet moguće preuzimanje tri kategorije EE otpada
Zastoj u sakupljanju EE otpada druge do šeste kategorije u međuvremenu je, čini se, većim dijelom prebrođen. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su nam potvrdili da su s trgovačkim društvima CE–ZA–R d.o.o. i FRIŠ d.o.o. sklopljeni ugovori o obradi EE opreme i da je već neko vrijeme moguće dogovoriti preuzimanje EE otpada prve, četvrte i pete kategorije.
EE otpad 1. kategorije odnosi se na hladnjake, ledenice, opremu za automatsko izdavanje hladnih proizvoda, klima-uređaje i ostale uređaje za ventilaciju, odzračivanje i kondicioniranje zraka, opremu za odvlaživanje, toplinske pumpe, uljne radijatore i drugu opremu za izmjenu topline u kojoj se za izmjenu temperature koriste druge tekućine osim vode te ostalu opremu za izmjenu topline.
U četvrtoj kategoriji EE otpada su: perilice rublja, sušilice rublja, strojevi za pranje posuđa, kuhinjske peći, električni štednjaci, električne ploče za grijanje, rasvjetna tijela, oprema za reprodukciju zvuka ili slike, glazbena oprema, uređaji za pletenje i tkanje, velika računala, veliki pisači, kopirna oprema, veliki automati s kovanicama, veliki medicinski proizvodi, veliki instrumenti za praćenje i kontrolu te veliki uređaji za automatsko izdavanje proizvoda i novca.
U petu kategoriju EE otpada spadaju: mikrovalni uređaji, oprema za ventilaciju, usisavači, uređaji za čišćenje tepiha, uređaji za šivanje, rasvjetna tijela, glačala, tosteri, električni noževi, električna kuhala za vodu, satovi i ručni satovi, električni aparati za brijanje, vage, uređaji za njegu kose i tijela, kalkulatori, radioaparati, videokamere, videorekorderi, HI-FI uređaji, glazbeni instrumenti, oprema za reprodukciju zvuka ili slike, električne i elektroničke igračke, sportska oprema, računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje, itd., detektori dima, regulatori grijanja, termostati, mali električni i elektronički alati, mali medicinski proizvodi, mali instrumenti za praćenje i kontrolu, mali uređaji za automatsko izdavanje proizvoda, mali uređaji s ugrađenim fotonaponskim pločama i ostala mala oprema.
Uskoro nesmetan odvoz svih kategorija otpada
No u Fondu također kažu da još nije osigurana sakupljačka mreža i obrada EE otpada iz druge, treće i šeste kategorije, te dijela četvrte i pete kategorije. Za taj posao Fond je nedavno objavio javni poziv.
"Nakon obrade zaprimljenih prijava, odabrali smo trgovačko društvo te smo trenutno u postupku potpisa Ugovora za sakupljanje i obradu sljedećih kategorija EE otpada: 2. kategorija (CRT zasloni, monitori, LCD zasloni), 3. kategorija (fluorescentne žarulje, led žarulje i ostale žarulje), 4. kategorija (fotonaponski paneli), 5. kategorija (e-cigarete) i 6. kategorija (mobilni telefoni, GPS uređaji, džepni kalkulatori, osobna računala, pisači, telefoni, ostala mala oprema informatičke tehnike i ostala oprema za telekomunikaciju)", kažu ondje.
Iz Fonda također poručuju da bi već sredinom siječnja trebao biti organiziran nesmetan odvoz EE otpada iz svih navedenih kategorija.
Još tri načina kako se riješiti EE otpada
Građani mogu naručiti besplatan odvoz EE otpada na području cijele Hrvatske putem besplatnog telefona 0800 444 110, a mogu ga zbrinuti na još tri načina.
Naime, sve trgovine koje unutar svoga poslovnog prostora imaju više od 400 četvornih metara prodajne površine za EE opremu, dužne su osigurati preuzimanje EE otpada veličine do 25 centimetara bez naknade i bez obveze kupnje.
Također, ovlašteni serviseri dužni su unutar svoga poslovnog prostora besplatno preuzeti EE opremu za koju se utvrdi da popravak nije moguć ili je neisplativ. I treće, elektronički otpad iz kućanstva moguće je predati i u reciklažno dvorište.
