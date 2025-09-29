Oglas

"Kralj Giorgio"

Armani predstavio posljednju kolekciju pokojnog dizajnera

Hina
29. ruj. 2025. 06:50
revija giorgio armani
Stefano RELLANDINI / AFP

Talijanska modna kuća Giorgio Armani predstavila je u nedjelju posljednju kolekciju na kojoj je osobno radio njezin pokojni dizajner i osnivač, u umjetničkom muzeju Brera u srcu Milana.

Armani, poznat u modnom svijetu kao "Kralj Giorgio", preminuo je ranije ovog mjeseca u dobi od 91 godine. Revija, osmišljena kako bi proslavila 50. obljetnicu modne kuće, pretvorila se u posvetu pokojnom dizajneru.

Događaj je privukao mnoštvo slavnih osoba, uključujući glumce Richarda Gerea i Cate Blanchett, a održan je u klaustru umjetničkog muzeja Brera.

Manekenke su prošetale ispod trijemova u fluidnim, laganim odjevnim kombinacijama, uz pratnju žive klavirske glazbe koju je izvodio talijanski skladatelj Ludovico Einaudi, objavio je Reuters.

Kolekcija, s paletom boja koja se kretala od sive do tamnoplave i tamnozelene, nosila je naziv "Pantelleria, Milano", referirajući se na dva mjesta draga dizajneru, navodi agencija.

