Armani predstavio posljednju kolekciju pokojnog dizajnera

Talijanska modna kuća Giorgio Armani predstavila je u nedjelju posljednju kolekciju na kojoj je osobno radio njezin pokojni dizajner i osnivač, u umjetničkom muzeju Brera u srcu Milana.
Armani, poznat u modnom svijetu kao "Kralj Giorgio", preminuo je ranije ovog mjeseca u dobi od 91 godine. Revija, osmišljena kako bi proslavila 50. obljetnicu modne kuće, pretvorila se u posvetu pokojnom dizajneru.
Događaj je privukao mnoštvo slavnih osoba, uključujući glumce Richarda Gerea i Cate Blanchett, a održan je u klaustru umjetničkog muzeja Brera.
Manekenke su prošetale ispod trijemova u fluidnim, laganim odjevnim kombinacijama, uz pratnju žive klavirske glazbe koju je izvodio talijanski skladatelj Ludovico Einaudi, objavio je Reuters.
Kolekcija, s paletom boja koja se kretala od sive do tamnoplave i tamnozelene, nosila je naziv "Pantelleria, Milano", referirajući se na dva mjesta draga dizajneru, navodi agencija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
