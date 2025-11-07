Oglas

isključite ih iz struje

Nevidljivi potrošači struje – evo zbog kojih uređaja vam račun "skače“ svakog mjeseca

author
N1 Hrvatska
|
07. stu. 2025. 06:55
TV, televizija, daljinski
Unsplash / Ilustracija

Najveći krivci su uređaji koji troše struju čak i kada mislite da su isključeni.

Oglas

Najveći potrošači električne energije u domu nisu samo hladnjak ili bojler – oni su očiti. Problem su oni uređaji koji rade tiho, u pozadini. Punjači ostavljeni u utičnici, televizori u standby modu, Wi-Fi ruteri, pa čak i aparat za kavu koji čeka sljedeći ciklus.

Zvuči bezazleno, ali svaki od njih mjesečno može dodati 10–20% na vaš račun za struju, piše krstarica.com.

Najveći krivci koje treba odmah isključiti

Grijalice

Na vrhu popisa su prijenosne grijalice. Čak i kada nisu uključene, digitalne grijalice s tajmerima i senzorima temperature troše energiju. Najsigurnije ih je potpuno isključiti iz struje.

Televizori

Televizori troše energiju čak i kada ne rade, jer moraju biti spremni za uključivanje putem daljinskog upravljača. Ovisno o modelu, potrošnja energije u stanju pripravnosti kreće se od 2 do 50 W.

Uredski uređaji kod kuće

Pisači, skeneri i rezači papira često ostaju u "standby“ načinu rada, trošeći nepotrebnu energiju. Najbolje ih je isključiti kada se ne koriste.

Kuhinjski aparati s ekranom ili tajmerom

Aparati za kavu, mikrovalne pećnice i pećnice s digitalnim satovima stalno troše energiju kako bi osvijetlili zaslon. Ako vam te funkcije nisu potrebne, povremeno ih isključite iz struje.

Računala

Čak i kada su u "sleep“ načinu, računala troše električnu energiju – od 1 do 49 W dnevno, što može povećati račun za struju i do 50 eura godišnje.

Kako odmah vidjeti rezultate

Rješenje je jednostavno i lako dostupno – dovoljno je razviti naviku isključivanja uređaja iz utičnice. Učinak je brz i vidljiv, a osjećaj kontrole nad troškovima daje dodatnu motivaciju.

Teme
potrošnja struje struja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ