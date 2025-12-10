Evo koliko košta šoping u zemlji u kojoj je cjenkanje način života

Turska je doslovno raj za shopping. I to ne onaj sterilni iz trgovačkih centara, nego onaj pravi – gdje grad bruji, prodavači viču, mirisi se miješaju, a kartice i gotovina rade prekovremeno.
Oglas
Čak i u samom centru, na čuvenoj ulici Istiklal u Taksimu, koja je praktički srce Istanbula, trgovine se nižu bez pauze, a promet… nikada ne staje.
Grad s gotovo dva milijuna ljudi funkcionira kao beskrajna rijeka automobila, tramvaja, taksija i prodavača koji vam u prolazu mogu prodati – doslovno – sve.
I da: cjenkanje nije bezobrazluk, nego dio bontona.
Ako ne spustite cijenu barem malo, Turci vas gledaju s mješavinom razočaranja i sažaljenja – kao da ste propustili najvažniji dio iskustva, piše city magazine.
I sve je koža. I uglavnom su kopije. I sve ima dvije cijene – onu za turiste i onu “pravu”.
Torbica koja na prvi pogled košta 600 lira (što je nešto više od 10 eura) bez problema se spušta na osam. YSL torbica od prave kože? Koža jest prava, ali brend nije – no ako vam to ne smeta, može se naći za 10 eura.
UGG čizme kreću se od 30 do 100 eura, ovisno o tome koliko ste duboko ušli u uličice i koliko ste vješti u pregovorima. Sve su kožne i jako tople.
Ipak, iza tog cirkusa kopija, na kojem se žene iz cijelog svijeta doslovno otimaju za komade (čuje se ruski, arapski, španjolski, francuski, engleski, srpski, sve odjednom), skriva se i jedno pravo, diskretno modno blago.
Haljine, košulje i komadi koji nemaju veze s kopijama, već su od stvarno kvalitetnih materijala. Primjerice, kožna jakna s dva lica, od kože toliko mekane da vam stane u šaku, u vrlo klasičnom kroju, košta oko 300 eura. Prošlogodišnji modeli su oko 200. Kaputi s krznom trenutačno su mogu se pronaći već za 50 eura.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas