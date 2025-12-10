U second handu kupila trenirku za devet eura, a onda saznala njezinu prvu cijenu

"Nema šanse da sam tolika sretnica": U second handu kupila je trenirku za 9 eura, a onda je saznala njezinu prvu cijenu.
Jedna žena ostala je bez teksta kada je otkrila da donji dio trenirke koji je kupila u second hand trgovini za samo devet eura zapravo vrijedi gotovo 250 puta više.
Danijela je na TikToku podijelila kako je naišla na predmet čija se vrijednost procjenjuje na oko 2.200 eura, prenosi index.hr.
Dok je razgledavala odjeću u trgovini, pažnju joj je privukao donji dio smeđe trenirke. Na odjeći je primijetila natpis koji nije mogla dešifrirati, ali kada je provjerila etiketu, otkrila je da je riječ o predmetu od 100% vune s vrlo čvrstim metalnim detaljima.
Pravo iznenađenje uslijedilo je kada je okrenula trenirku i na stražnjoj strani ugledala logo koji je odmah prepoznala.
"O moj Bože, nema šanse da sam tolika sretnica. Je li to Schiaparelli? Ovo su trenirke od oko 2.200 eura." Ljudi u komentarima bili su u potpunom šoku, mnogi su izrazili i ljubomoru: "Što je ovo, dovraga?! Je li to tvoja veličina?! Ovo je jackpot!", "Wow, pravi ulov", "Doslovno bih umrla" i "Za koliko si ovo dobila??!!! Sretnice jedna!"
@charityshoplife
I’m actually shaking are these real?!♬ original sound - Danielle | Charity Shop Life
Danijela je kasnije objasnila da joj trenirka savršeno pristaje i da sada pokušava otkriti kako je oprati bez oštećenja.
