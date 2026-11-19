Iz Sotheby’sa i obitelji prodavatelja, pokojnog argentinskog poduzetnika Carlosa Pedra Blaquiera i njegove supruge, pokroviteljice umjetnosti Nelly Arriete de Blaquier, poručili su kako tvrdnje shvaćaju ozbiljno te su otvoreni za dijalog, iako se njihova istraživanja podrijetla slike nisu poklapala s navodima nasljednika. U utorak je aukcijska kuća objavila da je s Fischerovim nasljednicima postignuta nagodba, bez iznošenja detalja.