Povijesna večer u Sotheby’su
Remek-djelo s burnom poviješću: Srušen aukcijski rekord za van Gogha!
Samo nekoliko dana nakon što je prodaja remek-djela Vincenta van Gogha, nastalog pred sam kraj umjetnikova života, zamalo propala zbog tvrdnji nasljednika bivšeg vlasnika da je slika prodana pod prisilom tijekom nacističkog progona, djelo je u srijedu navečer u njujorškom Sotheby’su prodano za više od 190 milijuna dolara, čime je srušen dosadašnji aukcijski rekord za nekog Van Gogha.
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Tjedan uoči velike večernje aukcije slike "Châtaigniers en fleurs" (Kesteni u cvatu) bio je ispunjen preokretima. Neimenovani nasljednici Samuela Fischera, židovskog izdavača koji je tridesetih godina prošlog stoljeća živio u Berlinu, ustvrdili su da je obitelj sliku prodala isključivo zbog teških financijskih prilika izazvanih nacističkim režimom, piše CNN.
Iz Sotheby’sa i obitelji prodavatelja, pokojnog argentinskog poduzetnika Carlosa Pedra Blaquiera i njegove supruge, pokroviteljice umjetnosti Nelly Arriete de Blaquier, poručili su kako tvrdnje shvaćaju ozbiljno te su otvoreni za dijalog, iako se njihova istraživanja podrijetla slike nisu poklapala s navodima nasljednika. U utorak je aukcijska kuća objavila da je s Fischerovim nasljednicima postignuta nagodba, bez iznošenja detalja.
Već u srijedu trominutno nadmetanje kupaca podiglo je cijenu daleko iznad prijašnjeg Van Goghova aukcijskog rekorda koji je iznosio 117,2 milijuna dolara.
Pola stoljeća izvan očiju javnosti
Rekordna slika prikazuje procvale kestenove u selu Auvers-sur-Oise, gdje je nizozemski majstor proveo posljednje mjesece života nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove. Djelo nije bilo javno izloženo punih pola stoljeća jer obitelj Blaquier-Arrieta nije posuđivala umjetnine muzejima. Zbog toga je svih 12 djela iz njihove kolekcije ponuđenih na aukciji s vremenom steklo gotovo mitski status, istaknula je predsjednica Sotheby’sa za Europu Helena Newman.
Newman je ovu privatnu zbirku opisala "mali Musée d’Orsay". Primjerice, Cézanneov "Arlequin", jedini rad iz umjetnikove serije harlekina koji se ne nalazi u nekom muzeju, prodan je na istoj aukciji za više od 111 milijuna dolara, čime je ukupna vrijednost prodaje svih 12 slika iz zbirke dosegla gotovo 412 milijuna dolara.
Među istaknutim radovima bili su i "En Canot" Pierrea-Augustea Renoira (27,5 milijuna dolara) te Monetov "Le Jardin des Tuileries" (20,23 milijuna dolara).
Tjedan rekorda i jedna odgoda u New Yorku
Ranije ovog tjedna u kući Christie’s postavljen je novi rekord za djelo ruskog slikara Vasilija Kandinskog, njegova slika "Betonte Ecken", koju je muzej Guggenheim svojedobno prodao za samo 62.000 dolara, postigla je cijenu od 85,8 milijuna dolara.
Novi rekord od 15,1 milijun dolara u ponedjeljak je ostvarila i slika "Infinity Net" pokojne japanske umjetnice Yayoi Kusame, dok je djelo Roya Lichtensteina prodano za 24,7 milijuna dolara.
S druge strane, kuća Christie’s u utorak je, samo nekoliko sati prije aukcije, povukla sliku Fride Kahlo za koju se ranije navodilo da je nestala iz jednog muzeja u Mexico Cityju, objasnivši kako je djelo povučeno radi dodatnog istraživanja.
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