Nakon 144 godine
FOTO / Lego predstavio svoj najveći set dosad: Sagrada Familia ima više od 12 tisuća dijelova
Nakon 144 godine radovi na slavnoj bazilici Sagrada Familia u Španjolskoj bliže se kraju. U međuvremenu je Lego odlučio ponuditi obožavateljima priliku da je izgrade sami, barem u minijaturnom izdanju
Danski proizvođač predstavio je novi model bazilike Sagrada Familia, kojim obilježava stotu godišnjicu smrti njezina arhitekta Antonija Gaudija. Riječ je o najvećem Legovu setu dosad, sastavljenom od čak 12.060 dijelova te visokom 62 centimetra, a vjerno prikazuje najviše crkveno zdanje na svijetu.
Prava Sagrada Familia doseže visinu od 172,5 metara i njezina prepoznatljiva silueta desetljećima dominira panoramom Barcelone. Središnji toranj posvećen Isusu Kristu najviša je građevina u kompleksu, čime je ova bazilika postala najviša kršćanska crkva na svijetum, prenosi tportal.
Posebnu pozornost Lego je posvetio jednom od najpoznatijih elemenata bazilike – vitrajima. Model tako koristi različite nijanse prozirnih elemenata da bi dočarao efekt svjetlosti koja prolazi kroz šarena stakla i ispunjava unutrašnjost crkve. 'Naš cilj bio je s najvećim poštovanjem odati počast Gaudijevoj viziji te prenijeti složenost, ambicioznost i dugotrajan proces nastanka bazilike u jedinstveno iskustvo gradnje', rekao je Legov dizajner Rok Žgalin Kobe.
LEGO
LEGO
LEGO
LEGO
Gradnja bazilike započela je 1882. godine prema Gaudijevoj zamisli o monumentalnoj građevini s 18 velikih tornjeva. Svaki od njih simbolizira jednu biblijsku osobu – dvanaest apostola, četiri evanđelista, Djevicu Mariju i Isusa Krista. Kada je Gaudi poginuo 1926. godine, bilo je dovršeno tek između 10 i 15 posto bazilike, a do tada su bili izgrađeni kripta, transept i dio apside.
Sagrada Familia dugo se smatrala gotovo nemogućom za rekonstrukciju zbog svoje arhitektonske složenosti, a novi problemi pojavili su se nakon uništenja dijela Gaudijevih nacrta i modela tijekom Španjolskog građanskog rata između 1936. i 1939. godine.
Iako su radovi još privode kraju, bazilika je 'simbolično dovršena' krajem veljače ove godine završetkom središnjeg tornja posvećenog Isusu Kristu. Papa Lav XIV. trebao bi 10. lipnja blagosloviti i svečano otvoriti spomenuti toranj, i to na stotu obljetnicu Gaudijeve smrti.
Legov set će se pak prodavati za 750 eura. Trenutno su otvorene prednarudžbe, a u slobodnoj će se prodaji pojaviti 1. studenog.
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