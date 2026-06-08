FOTO / Lego predstavio svoj najveći set dosad: Sagrada Familia ima više od 12 tisuća dijelova

Gradnja bazilike započela je 1882. godine prema Gaudijevoj zamisli o monumentalnoj građevini s 18 velikih tornjeva. Svaki od njih simbolizira jednu biblijsku osobu – dvanaest apostola, četiri evanđelista, Djevicu Mariju i Isusa Krista. Kada je Gaudi poginuo 1926. godine, bilo je dovršeno tek između 10 i 15 posto bazilike, a do tada su bili izgrađeni kripta, transept i dio apside.