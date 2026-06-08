Dva sladoleda platili 44 eura! Američki par upozorava na „turističku zamku”

Nicole je objasnila da su ona i suprug svratili u slastičarnicu i sladoledarnicu „Don Nino” u ulici Via di Tor Millina kako bi naručili dvije čašice sladoleda, svaku s tri okusa. Dok su im pripremali narudžbu, djelatnici su navodno dodali i druge proizvode, uključujući macarone i cannole s pistacijom, a da nije bilo odmah jasno kako se radi o dodatcima koji se posebno naplaćuju. Pravo iznenađenje uslijedilo je pri plaćanju.