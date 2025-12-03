Oglas

FOTO/ Melania Trump pokazala božićne ukrase u Bijeloj kući

N1 Info
03. pro. 2025. 13:45
božićni ukrasi -bijela kuća
Aaron Schwartz/REUTERS / Aaron Schwartz

Bijela kuća ukrašena je s 75 vijenaca, 51 božićnim stablom, više od 2.000 nizova lampica, više od 7.600 metara vrpci i gotovo 55 kilograma medenjaka.

Melania Trump predstavila je božićno uređenje Bijele kuće – a ovogodišnja tema je "Dom je tamo gdje je srce“.

Melania Trump rekla je da ovogodišnja tema ukrasa također odaje počast 250. godišnjici osnutka SAD-a, koja će biti obilježena sljedeće godine, piše skynews.

"Stalno kretanje naučilo me da dom nije samo fizički prostor; već toplina i utjeha koje nosim u sebi, bez obzira na okruženje.

Ovaj Božić, slavimo ljubav koju nosimo u sebi i dijelimo je sa svijetom oko nas. Uostalom, gdje god bili, možemo stvoriti dom ispunjen milošću, sjajem i beskrajnim mogućnostima“, rekla je Melania u priopćenju.

Ovogodišnji ukrasi uključuju Lego portrete američkog predsjednika Donalda Trumpa i Georgea Washingtona, jednog od utemeljitelja Sjedinjenih Država, u Zelenoj sobi.

Slika gospodina Trumpa nakon pokušaja atentata u Butleru u Pennsylvaniji također je izložena u Velikom predvorju.

Kao podsjetnik na humanitarni rad Melanie Trump, Crvena soba ukrašena je tisućama plavih leptira u čast njezine inicijative Fostering The Future, koja podržava osobe koje su bile u sustavu udomiteljske skrbi, kao dio njezina programa usmjerenog na djecu Be Best.

Kućica od medenjaka u obliku Bijele kuće, godišnja tradicija koja datira još iz vremena Nixonove administracije, postavljena je u Državnoj blagovaonici.

bijela kuća ukras
bijela kuća ukrasi
Christmas trees in the Grand Foyer of the White House during a media preview of the 2025 holiday decorations at the White House in Washington, U.S., December 1, 2025. REUTERS/Aaron Schwartz
+ 5
Pogledajte Galeriju
Teme
Bijela kuća Božić Melania Trump

