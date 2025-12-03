više od 2000 lampica
FOTO/ Melania Trump pokazala božićne ukrase u Bijeloj kući
Bijela kuća ukrašena je s 75 vijenaca, 51 božićnim stablom, više od 2.000 nizova lampica, više od 7.600 metara vrpci i gotovo 55 kilograma medenjaka.
Melania Trump predstavila je božićno uređenje Bijele kuće – a ovogodišnja tema je "Dom je tamo gdje je srce“.
Melania Trump rekla je da ovogodišnja tema ukrasa također odaje počast 250. godišnjici osnutka SAD-a, koja će biti obilježena sljedeće godine, piše skynews.
"Stalno kretanje naučilo me da dom nije samo fizički prostor; već toplina i utjeha koje nosim u sebi, bez obzira na okruženje.
Ovaj Božić, slavimo ljubav koju nosimo u sebi i dijelimo je sa svijetom oko nas. Uostalom, gdje god bili, možemo stvoriti dom ispunjen milošću, sjajem i beskrajnim mogućnostima“, rekla je Melania u priopćenju.
Ovogodišnji ukrasi uključuju Lego portrete američkog predsjednika Donalda Trumpa i Georgea Washingtona, jednog od utemeljitelja Sjedinjenih Država, u Zelenoj sobi.
Slika gospodina Trumpa nakon pokušaja atentata u Butleru u Pennsylvaniji također je izložena u Velikom predvorju.
Kao podsjetnik na humanitarni rad Melanie Trump, Crvena soba ukrašena je tisućama plavih leptira u čast njezine inicijative Fostering The Future, koja podržava osobe koje su bile u sustavu udomiteljske skrbi, kao dio njezina programa usmjerenog na djecu Be Best.
Kućica od medenjaka u obliku Bijele kuće, godišnja tradicija koja datira još iz vremena Nixonove administracije, postavljena je u Državnoj blagovaonici.
