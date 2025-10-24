projekt taštine
Prva dama bez ureda — Melania Trump bez riječi o rušenju Istočnog krila
Melania Trump šuti o odluci svog supruga da sruši njezin ured kako bi izgradio golemi zlatni plesni salon.
Tradicionalno pripada prvoj dami i njenom osoblju
Cijelo Istočno krilo Bijele kuće je srušeno zbog Trumpovog plesnog salona, izvještava AP.
Brzinsko sravnanje Istočnog krila Bijele kuće sa zemljom, kojim se želi stvoriti prostor za golemi pozlaćeni plesni salon predsjednika Donalda Trumpa, uništila je uredski prostor koji je tradicionalno pripadao prvoj dami i njezinom osoblju. Iako se to čini kao očita uvreda ulozi koja se već dugo bori za ozbiljno shvaćanje, Melania Trump o tome nije rekla ni riječ.
Njezina šutnja samo naglašava pristup koji je imala tijekom većeg dijela suprugova drugog mandata — i koliko malo ju, čini se, zanima kako će taj nepotrebni projekt taštine utjecati na njezine potencijalne nasljednice.
The White House is asking people not to share pictures of the East Wing because it’s even worse today. pic.twitter.com/lbf0BUDyTW— Angry Staffer (@Angry_Staffer) October 21, 2025
Ispod istočnog krila smješten je bunker
Kako je ranije pisao MSNBC, Istočno krilo izgrađeno je 1902. godine za vrijeme predsjednika Theodorea Roosevelta kao skroman ulaz za goste Bijele kuće. Prošireno je 1942. godine — djelomično kako bi se prikrio bunker izgrađen ispod predsjedničkog zdanja.
Tada je navedeno da će se koristiti “u uredske svrhe”, kako je izvijestio Associated Press, jer je “zapadno krilo već prenapučeno s više od 200 zaposlenika, ne računajući Tajnu službu i policiju Bijele kuće”.
Here’s the brutal truth from above: this satellite view shows exactly what Trump destroyed. He swore he wouldn’t touch the East Wing. He lied. The disinformation campaign claimed only the carport was coming down—pure cover. What actually happened? He leveled it all. Every office.… pic.twitter.com/ZuuPaGogci— P a u l ◉ (@SkylineReport) October 24, 2025
Kasnije, za vrijeme predsjednika Franklina Delana Roosevelta, prva dama Eleanor Roosevelt iskoristila je Istočno krilo kako bi proširila svoj rad, organizirala događaje i održavala konferencije za novinare. No, Rosalynn Carter je prva osnovala službeni Ured prve dame na drugom katu Istočnog krila, pretvorivši ga u središte političke moći i utjecaja koji su prve dame od tada naučile koristiti na različite načine.
Eleanor Roosevelt's office in the White House East Wing, now demolished. pic.twitter.com/lvBGi1pKgD— Karen Piper (@PiperK) October 23, 2025
"Šokantna" vijest o rušenju
Zato su bivši članovi osoblja prijašnjih prvih dama, prema časopisu East Wing Magazine, na vijest o rušenju rekli da im je to bilo “šokantno”, “udarac u trbuh” i “odvratno”.
Melanijin povratak u Washington, naprotiv, obilježen je rijetkim javnim pojavljivanjima. Tijekom prvog mandata bilo je jasno da ne uživa u tradicionalnim ulogama prve dame. Iako je pokrenula inicijativu Be Best protiv zlostavljanja na internetu, privatno se žalila na “božićne stvari” koje je morala nadgledati. Tijekom nedavne kampanje za reizbor, gotovo je uopće nije bilo na predizbornim skupovima.
BREAKING: The U.S. Secret Service has shut down access to the park where journalists are filming the White House East Wing demolition.— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 23, 2025
Trump doesn’t want you to see this.
Keep sharing. pic.twitter.com/P3qWwwvyGq
Provela manje od 14 dana u Bijeloj kući
U drugom mandatu postala je još povučenija. Tijekom prvih 100 dana ove administracije, prema The New York Timesu, provela je manje od 14 dana u Bijeloj kući. Smanjila je osoblje na samo pet stalno zaposlenih, izvještava CNN. Većinu dužnosti prve dame, uključujući nadzor nad dekorom Bijele kuće, preuzeo je sam predsjednik — uključujući odluku da “pozlati sve što može”.
Ako se ured prve dame trajno premjesti u rezidencijalni dio, to bi bio regresivan korak koji doslovno vraća ured “iz ureda natrag u dom”. Bio bi to, barem, dosljedan potez Bijele kuće koja sustavno poništava desetljeća ženskih prava i osnaživanja. No Melanijina šutnja o tome pokazuje da, baš kao i njezin suprug, ima malo interesa za posljedice svojih odluka na druge.
