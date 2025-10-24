Ako se ured prve dame trajno premjesti u rezidencijalni dio, to bi bio regresivan korak koji doslovno vraća ured “iz ureda natrag u dom”. Bio bi to, barem, dosljedan potez Bijele kuće koja sustavno poništava desetljeća ženskih prava i osnaživanja. No Melanijina šutnja o tome pokazuje da, baš kao i njezin suprug, ima malo interesa za posljedice svojih odluka na druge.