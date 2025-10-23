INSPIRIRANI poviješću
FOTO / Objavljena karta Europe s nadimcima glavnih gradova: Evo koji je dobio Zagreb
Na Instagram profilu Forummapping pojavila se zanimljiva karta koja je brzo privukla pozornost korisnika.
Karta je izrađena uz pomoć umjetne inteligencije i prikazuje nove, simbolične nazive europskih prijestolnica, inspirirane njihovom poviješću, kulturom i prepoznatljivim osobinama. Prema ovoj AI karti, Sarajevo nosi naziv Europski Jeruzalem, epitet koji mu savršeno pristaje zbog stoljetne tradicije zajedničkog života različitih religija i kultura na malom prostoru.
Zagreb je predstavljen kao Mali Beč, što se nadovezuje na njegovu arhitekturu, kulturnu scenu i povijesni utjecaj koji potječe još iz razdoblja Austro-Ugarske Monarhije.
Beograd je nazvan Bijeli Feniks, kao simbol snage grada koji se kroz povijest više puta dizao iz pepela nakon velikih razaranja.
U opisu karte istaknuto je i da je Ljubljana dobila naziv Grad Zmajeva, prema legendama i simbolima koji su čvrsto povezani s njezinim identitetom — zmaj je, uostalom, i dio gradskog grba, piše nova.rs.
Kada je riječ o Podgorici, ona je dobila naziv Grad ispod brda, što izravno upućuje na podrijetlo njezina imena — grada koji je nastao upravo pod brdom Gorica.
Ova kreativna karta izazvala je brojne komentare i reakcije, a mnogi su pohvalili ideju da se kroz moderan, digitalan pristup osvježi pogled na europske prijestolnice i njihovu simboliku.
