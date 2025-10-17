Objavljena je karta Europe - ne zna se koga su više uvrijedili, Hrvate ili Srbe: Evo što su napisali

Objavljena je karta koja na duhovit, ali izrazito provokativan način prikazuje kako uvrijediti svaki europski narod jednom rečenicom.
Popularna Instagram stranica „Amazing Maps“ ponovno je nasmijala, ali i naljutila pojedine korisnike društvenih mreža kartom na kojoj je na teritoriju svake zemlje napisana riječ ili kratka rečenica koja bi ih mogla uvrijediti, piše Nova.rs.
Na karti pod nazivom „Kako uvrijediti Europljane u jednoj rečenici“, svaka je država dobila svoj opis temeljen na stereotipima, povijesnim nesuglasicama i nacionalnim osjetljivostima. Za Hrvatsku je, primjerice, napisano: „Katolički Srbi“, za Srbiju: „Tesla je hrvatski Amerikanac“, a za Bosnu i Hercegovinu: „Turski Srbi“.
Zanimljivo je da Crne Gore uopće nema, što je odmah izazvalo reakcije. „Crna Gora iz nekog razloga jednostavno ne postoji“, jedan je od komentara. Izostavljena je i Nizozemska.
Ni ostatak Europe nije prošao bolje. Za Italiju je napisano: „Tjestenina s kečapom i separatizam“, Nijemci su opisani kao „Bezobrazni i rasistički“, dok je Turcima poručeno: „Ne, vi niste Europljani.“
U opisu objave naglašeno je da je karta napravljena isključivo iz zabave i da je ne treba shvaćati preozbiljno, ali pratitelji nisu mogli ostati ravnodušni. Komentari ispod objave pretvorili su se u pravu raspravu. „U Turskoj nikoga nije briga što je Europljanin“, „Granica Škotske se pomaknula prema jugu“, samo su neki od komentara.
