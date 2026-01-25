FOTO / Povijesni pothvat: Free solo penjač Alex Honnold osvojio jedan od najviših nebodera na svijetu

Tijekom 92 minute, u vedro nedjeljno jutro u Taipeiju, tisuće gledatelja gledali su prema nebu, a ljudi diljem svijeta bili prikovani uz ekrane, dok je slavni penjač Alex Honnold izvodio smrtonosno opasan pokušaj penjanja na jedan od najviših nebodera na svijetu.
U 10:43 po lokalnom vremenu popeo se na posljednji centimetar metalnog tornja na vrhu zgrade Taipei 101 i stao na vrh visok 1.667 stopa (508 metara) sa širokim osmijehom, mašući oduševljenim navijačima – prizor koji će nesumnjivo postati kultni trenutak u penjačkoj povijesti, piše CNN.
On je prvi poznati penjač koji se na Taipei 101 popeo metodom free solo, što znači uspon bez užadi, sigurnosnih mreža ili druge opreme – samo golim rukama i vrećicom s magnezijem radi boljeg prianjanja.
"Nevjerojatno je, siguran sam da ću još danima biti ushićen, ovo je fantastično“, rekao je Honnold na konferenciji za novinare nakon završetka uspona. "Toliko dugo razmišljaš o tome i zamišljaš da je moguće, ali kad to stvarno napraviš, osjećaj je uvijek drugačiji.“
Honnold (40) je već gotovo dva desetljeća prepoznatljivo ime u penjačkoj zajednici – do slave je došao u ranim dvadesetima zahvaljujući uspješnim free solo usponima na zahtjevnim smjerovima.
No, svjetsku je slavu stekao 2017. godine kada je postao prva osoba koja se slobodno popela na El Capitan, okomitu stijenu u Nacionalnom parku Yosemite – uspon koji je držao gledatelje bez daha i zabilježen je u nagrađivanom dokumentarcu „Free Solo“. Od tada je nastavio penjati se i postavljati nove rekorde.
Iako je Taipei 101 imao na oku više od deset godina, prilika se nije ostvarila sve dok ideja nije ponuđena Netflixu, koji je njegov uspon prenosio uživo. Honnold ga je nazvao "najvećim urbanim free solo usponom ikad“.
"Za mene je osobno najveći izazov bio ostati smiren. Publika, cijelo iskustvo i svi ti ljudi oko mene učinili su da sve djeluje intenzivnije“, dodao je. "Ali kako sam se penjao, sve sam se više opuštao, pomislivši: ‘Ovo je baš zabavno, zato se i bavim ovim.’“
