Svjetioničar s Palagruže: "Postave šator, tuku prstace, a noću gliserima odvoze sav ulov u Italiju!"

Svjetioničar s Palagruže Vojislav Šain objavio je na društvenim mrežama dramatičan apel za spas i zaštitu morskog bogatstva podmorja tog otoka, koje ugrožava divlji izlov. Za sve optužuje talijanske krivolovce i izostanak reakcije hrvatskih vlasti.
Oglas
"Moram komentirati, jer me duša boli. Radim na Palagruži 26 godina kao svjetioničar i davno sam brojao po 30 ribarskih brodova s Komiže, koji su uzdržavali svoje obitelji na životu. Sad nema više ni jednog jer ste Palagružu prepustili talijanskim kriminalcima na izlov i uništavanje svega što se može uništiti.", ističe Šain za Morski.hr
Kaže da se izmjenama zakona Palagruža prepustila "u talijanske ralje".
"Nezasitni sad rade tamo šta ih je volja. Tuku prstace, rone ježeve, kupe jastoge roneći s bocama, zato jer ste im omogućili da dođu do dozvola putem interneta.
O ovom slučaju ću nastojati medijski upozoriti svoj narod. Što se tu događa? Kroz povijest su Hrvati gubili živote za taj dio kamena, a vi ste ga prodali niza što! Sram vas bilo! Ovo pišem kao dragovoljac koji je ponudio svoj život 1991. godine svojoj domovini i zato me ovo boli", napisao je Vojislav Šain u objavi na društvenim mrežama.
Nestaju jastozi, škarpine, prstaci...
Za morski.hr kaže da Talijani dobivaju dozvole preko interneta, da se policija odaziva na pozive, ali im ne može ništa. Opisao je što se događa kad ih uhvati u lovu na prstace, morske ježeve,...
"Bili su na Malom žalu i jedan gumenjak je radio, a dvojica su ronila, tukli su prstace. Onda sam poludio. Znaju šta vridi, kad im dođe policija, oni sve istresu u more. Love lupare, ogrce… Oni gliserom dođu za 20 minuta iz Italije!" izjavio je ogorčeni Šain koji ovim ipak pohvaljuje pripadnike granične policije i Obalne straže i tvrdi - nije u njima problem. Baš suprotno:
"Talijani su prije morali na Lastovo i Vis uzet dozvolu i vratit se na Palagružu ribati. Danas dođu ovamo na Palagružu i Galijulu bez pitanja i nitko ih ne kontrolira. Postave šator, dođe policija i pronađe im 3 kg ribe, a noću dođe gumenjak i sve odveze u Italiju!"
Smatra i da je pogreška što je pomorska policija s Visa prebačena u Split.
Viški ribar Damir Karoza Kalambera za morski.hr je izjavio da su oko Palagruže divljim i masovnim izlovom, desetkovani jastog i škarpina.
"Desetkovani su jastog i škarpina. Najveći problem je ostavljanje mriže u moru! Prvo love pagare i zubace i onda čekaju da se na to zahvati jastog, to je ješkavanje mriža i smrt za more! U podne bi sve mriže tribale na kraj! A oni bacaju 4-5 kilometara mriža. To je pokolj, što rade Jadranu", požalio se viški ribar.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas