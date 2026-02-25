Tko je Boška Ban, nova članica vladajuće koalicije?

Bivša SDP-ovka i sadašnja nezavisna zastupnica Boška Ban nova je članica vladajuće koalicije.
Upravo je ona na izglasavanju novog ministra Alena Ružića bila 77. Plenkovićeva ruka, navodeći da je time dala glas za najranjivije u našem društvu. Istaknula je tada da nije članica vladajuće večine niti žetončić, ali bi se odazvala na kavu ako bi je premijer Andrej Plenković pozvao.
Ban je pozornost javnosti privukla u travnju, kada je napustila SDP nakon dugogodišnjeg članstva. Kao razlog je navela nezadovoljstvo padom rejtinga stranke u Međimurju i dubokim podjelama. Zadržala je saborski mandat te od tada djeluje kao nezavisna zastupnica, podsjećaju 24sata.
Imovinska kartica
Prema imovinskoj kartici, kao saborska zastupnica Boška Ban prima plaću od 3.794 eura, uz dodatne mjesečne prihode od 199 i 132 eura. U kartici su evidentirane i jednokratne isplate od osiguranja u iznosima od 7.812, 3.000 i 10.500 eura, kao i dvije alimentacije od po 465 eura. S druge strane, Ban ima kreditnu obvezu od 586 eura mjesečno te tri police osiguranja za koje izdvaja 32, 27 i 32 eura.
Imovinski portfelj uključuje kuću s okućnicom u Čakovec procijenjenu na 250.000 eura, suvlasnički udio u kući na Mali Lošinj vrijednoj 450.000 eura te dodatne nekretnine na istom području procijenjene na 50.000 eura. U kartici je upisana i još jedna kuća s okućnicom u Čakovcu vrijedna 350.000 eura, kao i suvlasništvo nad dvjema livadama u mjestu Gornji Pustakovec. Od pokretne imovine evidentiran je automobil MG ZS iz 2022. godine procijenjen na 15.000 eura.
