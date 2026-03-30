DI CAPRIO, CARREY...
Gotovo je s dvostrukim standardima starenja muškaraca
Popularna zabava na internetu postao je nagađanje o tome na kojim je tretmanima bila neka poznata žena. Lica bez bora, zategnuta i blistava analiziraju stručnjaci i nestručnjaci, što često rezultira dijagnozom koja uključuje facelifting, filere ili botoks. No, posljednjih mjeseci pažljivo su proučavana i lica muškaraca.
Primjer je 51-godišnji glumac Leonardo DiCaprio, koji je dospio na naslovnice na ovogodišnjoj dodjeli Oscara ne zbog filma "Jedna bitka za drugom", već zbog svog izrazito manje natečenog tena.
"Konačno je prestao piti umak i otkrio vodu. Također, brkovi nose 40% ovog povratka“, rekao je jedan korisnik na X-u. U roku od samo nekoliko sati, kozmetički kirurzi nagađali su o tome što je napravio ili nije, uz neizbježnu šalu da su bejzbolska kapa i maska za lice s kojima je nedavno viđen u javnosti skrivale operaciju.
Dok su reakcije na DiCapriov "sjaj" bile uglavnom pozitivne, reakcije na promijenjeni izgled Jima Carreyja na dodjeli nagrada César nekoliko tjedana ranije nisu bile tako ljubazne, piše CNN.
Ovaj je 64-godišnjak izgradio cijelu karijeru na svojim gumenim izrazzima lica, pa je bilo šokantno vidjeti koliko nepomično i zategnuto njegovo lice sada izgleda nakon nekoliko godina izvan reflektora. Neki su na internetu čak počeli dijeliti teorije zavjere da je Carrey poslao dvojnika na ceremoniju.
Teško da su di Caprio i Carrey prvi muškarci u Hollywoodu koji su bili u središtu glasina o kozmetičkim korekcijama. U siječnju je Bradley Cooper u podcastu SmartLess porekao da je bio na bilo kakvoj plastičnoj operaciji, nakon što su mu ljudi prilazili na ulici pitajući što si je napravio.
Naizgled punije usne i obrazi Barryja Keoghana naveli mnoge na nagađanja da je koristio filer. Govoreći ovog tjedna na američkoj televiziji SiriusXM, Keoghan je raspravljao o tome kako online zlostavljanje zbog njegovog izgleda utječe na njegov život, do te mjere da više "ne želi izlaziti van".
Neke muške slavne osobe priznale su da su imale "Brotox", kako se zove postupak, koji je postao mnogo popularniji među muškarcima. Joe Jonas postao je zaštitno lice Xeomina, kozmetičke injekcije odobrene od strane FDA, koja se smatra alternativom Botoxu. Robbie Williams, Gordon Ramsay, Gene Simmons, Tom Sandeval i Simon Cowell - svi su oni raspravljali o svojoj upotrebi Botoxa u prošlosti.
Izvan Hollywooda, sve više muškaraca također je išlo pod nož - to čini 6,5% ukupnih zahvata kozmetičke kirurgije u Velikoj Britaniji, prema Britanskom udruženju estetskih plastičnih kirurga. I dok je došlo do blagog ukupnog smanjenja operacija između 2023. i 2024., lifting lica i vrata porastao je za 26%, "što sugerira rastući interes za postupke protiv starenja među muškarcima", navodi se.
"Tradicionalno, muškarci su se cijenili prema radu koji su obavili sa svojim tijelom - ali u novije vrijeme, vrijednost muškaraca se pomiče prema radu koji obavljaju na svojim tijelima. Da, biti uspješan na poslu nešto je što se i dalje cijeni, ali briga o sebi, način na koji se odijevaju, način na koji brinu o svom tijelu, način na koji izgledaju, sve je važnija", izjavio je za CNN Chris Haywood, predavač u kritičkim studijama muževnosti na Sveučilištu Newcastle.
Međutim, ova promjena je u suprotnosti s još uvijek dominantnim očekivanjem da muškarci ne bi trebali brinuti o svom izgledu. Doista, kako Haywood objašnjava, želja za dobrim izgledom smatra se tradicionalno ženskom kvalitetom.
Povijesno gledano, prema muškarcima u Hollywoodu odnosilo se s više popustljivosti kad je u pitanju starenje.
George Clooney je široko prepoznat kao "srebrna lisica", izgled Harrisona Forda opisuju kao "ugledan". No, čini se da se muškarci sve više ocjenjuju s istim dvostrukim standardima koji se primjenjuju na ženske zvijezde.
Ali, je li to nužno dobra stvar? Za neke stručnjake to je pokazatelj da se toksičnost oko starenja možda samo produbljuje.
"To pokazuje da smo mladosti pridavali moralnu vrijednost i da mladost čitamo kao produktivnost, poželjnost, zdravlje, pa čak i vrijednost. U tome smo vidjeli zamagljivanje između 'zdravlja' i 'ljepote', što znači da pretpostavljamo da ako smo privlačni, zdravi smo, a ako smo zdravi i privlačni, imamo veću moralnu vrijednost. Društvene mreže to pojačavaju okružujući nas filtriranim i kuriranim licima koja starenje čine neuspjehom, a ne prirodnim procesom. Biti protiv starenja odražava kulturu koja se bori prihvatiti nesavršenost, promjenu ili raznolikost u izgledu", rekla je Lauren Steckles-Young, predavačica društvenih studija na Sveučilištu Sunderland u Engleskoj.
Društvena fiksacija na anti-aging također potiče stav koji obezvređuje starije generacije, dodala je Steckles-Young. "Kada uklonimo ostarjela lica iz javnosti, gubimo realno razumijevanje što znači stariti. To stvara štetnu petlju u kojoj se mlađi ljudi boje starenja, a stariji osjećaju pritisak da izbrišu sebe", zaključila je.
