meni afterpartyja Oscara

Zlatni Oscari i delicije: 600 pizza, 180 kg sireva i 7,5 litara tekućeg zlata

16. ožu. 2026. 16:05
Chef Wolfgang Puck (Photo by VALERIE MACON / AFP)
AFP/VALERIE MACON

Slavni kuhar Wolfgang Puck i njegov tim pripremili su raskošan jelovnik za ekskluzivni afterparty nakon dodjele Oscara u Los Angelesu. Na zabavi je holivudskim zvijezdama i gostima posluženo više od 70 različitih jela.

Hranu je pripremalo 75 kuhara, 45 slastičara i 325 članova osoblja. Ovogodišnji jelovnik uključivao je nekoliko posebnih dodataka, poput japanske stanice u stilu puba i talijanskog aparata za sladoled koji je na licu mjesta proizvodio svježi sladoled, prenosi Klix.ba.

Na zabavi je bilo mnogo hrane, uključujući 600 pizza, 3000 porcija tjestenine agnolotti s artičokama i 2000 mini čokoladnih kipića Oscara posutih zlatom. Čokoladne statue bile su ukrašene sa 7,5 litara tekućeg zlata od 24 karata.

Među korištenim sastojcima nalazilo se otprilike 91 kilograma odležanog ribeye odreska, 136 kilograma dimljenog lososa, 13 kilograma kavijara Kaluga, 226 kilograma šumskih gljiva, 90 kilograma riže Nishiki i 180 kilograma raznih sireva.

Puck je prethodno rekao da gosti često na zabavu dolaze jako gladni, pa su se na jelovniku našla popularna jela "comfort food" poput pite od piletine, pizze s dimljenim lososom, makarona sa sirom i mini Wagyu burgera.

Na zabavi je otvoreno otprilike 1700 boca šampanjca, dovoljno za 7000 čaša.

Organizatori su najavili da će preostala hrana biti donirana području Skid Row u Los Angelesu, gdje živi veliki broj beskućnika.

