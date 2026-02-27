nova ponuda
Netflix naprasno odustao od kupnje Warner Brosa, što se događa?
Netflix je odustao od svoje ponude za kupnju kompanije Warner Bros Discovery, čime je otvorio put Paramount Skydanceu da pobijedi u višemjesečnoj borbi za jedan od najpoznatijih holivudskih studija
Warner Bros, koji se prošle godine stavio na prodaju, u četvrtak je objavio da je najnovija ponuda Paramounta „povoljnija” od Netflixove, koji je potom odbio povećati svoju ponudu, piše BBC.
Izvršni direktori Netflixa poručili su da nisu spremni izjednačiti ponudu Paramount Skydancea jer „posao po toj cijeni više nije financijski privlačan”.
Pobjednik nadmetanja preuzeo bi kontrolu nad legendarnim studijem zajedno s njegovim filmovima i medijskim mrežama – preuzimanje koje bi moglo značajno preoblikovati medijski krajolik.
Paramount je prije nekoliko dana povećao svoju ponudu, pristavši podići iznos za kupnju za jedan dolar po dionici.
„Transakcija koju smo ispregovarali stvorila bi vrijednost za dioničare uz jasan put prema regulatornom odobrenju”, izjavili su suizvršni direktori Netflixa Ted Sarandos i Greg Peters. „Međutim, uvijek smo bili disciplinirani.”
„Ova je transakcija uvijek bila ‘poželjna ako je cijena prava’, a ne ‘nužna pod svaku cijenu’”, dodali su.
Objava je stigla samo nekoliko sati nakon što je Sarandos u četvrtak posjetio Bijelu kuću. Time je okončana dramatična višemjesečna saga koja bi – ako je regulatori odobre – mogla preoblikovati Hollywood.
No državni odvjetnik Kalifornije Rob Bonta kasnije je u četvrtak izjavio da potencijalno spajanje „nije gotova stvar”.
„Ova dva holivudska diva još nisu prošla regulatorni nadzor – Ministarstvo pravosuđa Kalifornije vodi otvorenu istragu i namjeravamo temeljito provesti reviziju”, napisao je na društvenim mrežama.
Bonta je ranije ovog mjeseca rekao da će njegov ured preispitati svaki dogovor koji uključuje Warner Bros, budući da je industrija zabave „ključan sektor” za kalifornijsko gospodarstvo.
Paramount će također trebati odobrenje američkog Ministarstva pravosuđa kao i europskih regulatora.
Dogovor između Paramounta i Warner Brosa mogao bi imati ozbiljne posljedice za budućnost jednog od najvećih američkih informativnih brendova – CNN-a.
Trump je često napadao tu informativnu mrežu zbog izvještavanja o njegovim politikama. U prosincu je izjavio da smatra kako bi CNN trebao biti prodan u sklopu bilo kakvog dogovora s Warner Brosom. Ljude koji vode CNN nazvao je „korumpiranima ili nesposobnima” i rekao da im ne treba povjeriti vođenje mreže.
Direktor CNN-a Mark Thompson, prema američkim medijima, poslao je zaposlenicima e-poruku dok su se širile vijesti o gotovo sigurnom dogovoru, poručivši im da ne „donose preuranjene zaključke o budućnosti dok ne budemo znali više”.
BBC je kontaktirao CNN za komentar.
Prošlog prosinca Warner Bros pristao je na ponudu Netflixa za preuzimanje dijela svoje imovine. No Paramount, iza kojeg stoji tech milijarder Larry Ellison i koji vodi njegov sin David, dao je konkurentsku ponudu u nastojanju da se prometne u holivudskog teškaša, ali ju je Warner Bros tada odbio.
Financiranje Paramountove ponude izazvalo je nadzor, dijelom zbog bliskih veza između Trumpa i Larryja Ellisona, velikog donatora Republikanske stranke.
Paramountovu početnu neprijateljsku ponudu podržao je i Trumpov zet i savjetnik Jared Kushner putem svoje investicijske tvrtke, što je potaknulo zabrinutost zbog predsjednikova utjecaja na dogovor.
Kushnerova tvrtka Affinity Partners povukla se u prosincu nakon pojačanog nadzora. Paramountovo spajanje sa Skydanceom 2025. također je bilo pod povećalom tijekom pregovora s Federalnom komisijom za komunikacije (FCC), koja je morala odobriti dogovor.
Među ustupcima je bila i nagodba od 16 milijuna dolara koju je Paramount platio u ime CBS Newsa. Trump je tužio mrežu zbog intervjua u emisiji „60 Minutes” s bivšom potpredsjednicom Kamalom Harris, tvrdeći da je mreža manipulirala izborima načinom na koji je emisija montirana.
Spajanje dvaju studija kasnije je dovelo do promjena u vodstvu i otpuštanja u CBS Newsu.
U četvrtak je glavni izvršni direktor David Ellison pozdravio odluku uprave Warner Brosa u korist poboljšane ponude Paramounta. Ta ponuda, rekao je u priopćenju, dioničarima Warner Brosa donosi „veću vrijednost, sigurnost i brže zaključenje”.
Ako regulatorna tijela odobre Paramountov dogovor, tvrtka bi u svoj portfelj uključila pretplatnike HBO Maxa. Također bi preuzela CNN, Food Network i niz sportskih sadržaja.
Paramountove tradicionalne mreže već uključuju brendove poput Nickelodeona, CBS-a i Comedy Centrala. Mnogi u Hollywoodu nadmetanje između Netflixa i Paramounta doživjeli su kao bitku bez dobrog pobjednika.
Kritičari dogovora s Netflixom izražavali su zabrinutost da bi legendarni filmski studio završio u rukama tehnološkog streaming diva iz Silicijske doline, što bi moglo dodatno potaknuti propadanje kina. No i spajanje s Paramountom, koji se predstavlja kao jedan od posljednjih klasičnih filmskih studija u Hollywoodu, izazvalo je nelagodu zbog percipiranih političkih veza s Trumpovom administracijom – zabrinutost koja je dodatno uznemirila medijsku scenu u pogledu budućnosti CNN-a.
Prodaja Warner Brosa imat će goleme posljedice diljem Hollywooda, uz gotovo sigurna smanjenja broja zaposlenih u gradu koji je već pogođen kontinuiranim rezovima u produkciji.
U prosincu je Warner Bros objavio da je pristao prodati svoje filmske i streaming divizije, uključujući HBO, Netflixu u poslu vrijednom 27,75 dolara po dionici, odnosno oko 82 milijarde dolara (61 milijardu funti), uključujući dug. Warner Bros je tada naveo da će izdvojiti ostatak poslovanja, uključujući tradicionalne televizijske mreže i informativni kanal CNN, kao neovisnu tvrtku.
No u posljednjem pokušaju Paramount je ovaj tjedan pristao platiti više za preuzimanje Warner Brosa. Ponudio je 31 dolar po dionici u gotovini, u odnosu na prethodnih 30 dolara, za preuzimanje cijele tvrtke. Također je pristao platiti 7 milijardi dolara ako posao propadne te pokriti naknadu od 2,8 milijardi dolara koju je Warner Bros trebao platiti Netflixu u slučaju raskida prethodnog plana spajanja.
