Srbin otkrio kako u Austriji zarađuje 18 eura na sat, a ne radi ništa

„Dečki koji su ovdje već tjedan dana rekli su mi da u osnovi ne rade ništa. Jedino što je bilo potrebno bila je neka manja optimizacija Windowsa, a čak ni to nije bio ozbiljan posao. Plaća je 18 eura po satu, a novac dolazi od države. Ne razumijem kako ovo funkcionira“, napisao je.