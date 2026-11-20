"Radovi na lokaciji oštećenja trajali su neprekidno od trenutka izbijanja iznenadnog događaja, uz primjenu visokih sigurnosnih standarda. Istekla nafta, 568 m3, prikupljena je i cisternama prevezena do terminala JANAF-a, gdje je vraćena u sustav", stoji u priopćenju tvrtke i dodaje se da se sanacija okoliša nastavlja.