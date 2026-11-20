dionica Sisak-Slavonski Brod
Janaf uspješno sanirao oštećeni naftovod: Ponovno uspostavljen redovni transport za NIS
Iz Janafa su u petak priopćili da je nastavljen redovni transport nafte za NIS a.d., nakon uspješnog završetka sanacije cijevi naftovoda na dionici Sisak-Slavonski Brod.
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"Radovi na lokaciji oštećenja trajali su neprekidno od trenutka izbijanja iznenadnog događaja, uz primjenu visokih sigurnosnih standarda. Istekla nafta, 568 m3, prikupljena je i cisternama prevezena do terminala JANAF-a, gdje je vraćena u sustav", stoji u priopćenju tvrtke i dodaje se da se sanacija okoliša nastavlja.
"Uspješan završetak složenog i tehnički zahtjevnog postupka sanacije potvrđuje visoku razinu stručnosti naših zaposlenika, ali i sposobnost JANAF-a da sigurno i učinkovito odgovori u zahtjevnim operativnim okolnostima", poručili su povodom dovršetka sanacije iz Uprave Janafa.
Ističu da uspostavom transporta na dionici Sisak-Slavonski Brod Janaf nastavlja ispunjavati preuzete obveze prema NIS-u.
Obustava transporta na toj dionici, ističu, nije utjecala na opskrbu rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.
"Provedena sanacija potvrđuje operativnu spremnost Janafa za djelovanje u izvanrednim okolnostima, uz primjenu sigurnosnih i okolišnih standarda. Pouzdanost naftovodnog sustava i sigurnost opskrbe partnera ostaju trajni prioriteti Janafa, koji će i dalje ulagati u održavanje, modernizaciju i sigurnost svoje strateške infrastrukture", zaključili su.
Podsjetimo, početkom mjeseca došlo je do istjecanja nafte prilikom radova na naftovodu na dionici Sisak-Slavonski Brod. Iz oštećenog naftovoda kod Nove Gradiške u okoliš je isteklo oko 500.000 litara nafte.
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