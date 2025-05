Ideja za izlet: Zaplovite brodom, obiđite stari dvorac i posjetite posjed s carskim konjima

U gradu koji leži na četiri rijeke najbolje je zaploviti Žitnom lađom koja isplovljava iz mjesta Brođani koje je udaljeno devet kilometara od Karlovca. Ova lađa najčešće plovi do Kamenskog i natrag, no za veće skupine ljudi zna potegnuti i do ušća Korane u Kupu. Za grupe, plovidbu je moguće organizirati svaki dan, a ako želite na brod sami ili u manjem društvu – onda možete uživati subotom i nedjeljom u 11, 15 ili 17 sati kada vas uz dobru glazbu čeka posada koja će vam ispričati priče iz vremena dok je Karlovac bio najbogatiji hrvatski grad.