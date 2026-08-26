Imate ovu staru novčanicu? Kolekcionari za nju daju desetke tisuća eura

"Novac iz 1875. godine jer je na tom novcu prvi put natpis dinar. To je natpis novouspostavljene novčane jedinice. Za nas od značaja je, istorijski posmatrano, prvi novac iz moderne Srbije iz 1868. godine. To je veliki istorijski trenutak kada Srbija koja je još uvek u vazalnom odnosu prema turskoj vlasti počinje da kuje sopstveni novac", istaknula je Svetlana Miljanić, stručna suradnica za numizmatiku Narodne banke Srbije.