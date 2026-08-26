SAČUVANO IH DESETAK
Imate ovu staru novčanicu? Kolekcionari za nju daju desetke tisuća eura
Novac ima svoju vrijednost, ali pojedine stare novčanice i kovanice mogu vrijediti višestruko više od iznosa koji je na njima otisnut, osobito ako su rijetke ili imaju pogrešku nastalu pri tiskanju ili kovanju.
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Teško je unaprijed procijeniti koliko će ovogodišnje kovanice jednog dana zanimati numizmatičare.
"Ne možemo očekivati da one postignu neku izuzetnu numizmatičku vrijednost. Kako vrijeme prolazi one će biti nešto vrednije nego danas, ali sigurno se od njih nećemo obogatiti.
Ima nekih novčića koji su stari po 100 godina koji ni danas nisu dobili na nekoj drastičnoj vrijednosti, a ima jednostavno novčića starih po 20 godina koji su jako popularni. Primjerice, sav kovani novac s likom Nikole Tesle je popularan, bez obzira na tiražu", objasnio je svojevremeno numizmatičar Željko Jelić za RTS.
Novac iz 1875. nema cijenu
Kolekcionarima su posebno zanimljivi novac koji je kovan ili tiskan u malom tiražu, a koji je bio u opticaju. Na njegovu cijenu utječe i stupanj očuvanosti. No, pojedini primjerci imaju i neprocjenjivu vrijednost za kulturne institucije.
"Novac iz 1875. godine jer je na tom novcu prvi put natpis dinar. To je natpis novouspostavljene novčane jedinice. Za nas od značaja je, istorijski posmatrano, prvi novac iz moderne Srbije iz 1868. godine. To je veliki istorijski trenutak kada Srbija koja je još uvek u vazalnom odnosu prema turskoj vlasti počinje da kuje sopstveni novac", istaknula je Svetlana Miljanić, stručna suradnica za numizmatiku Narodne banke Srbije.
U NBS-u se čuva prvi kovani novac moderne Srbije iz 1868. godine s likom kneza Mihaila Obrenovića. Osim povijesne važnosti, taj novac nema veliku numizmatičku vrijednost.
Ostalo možda samo desetak novčanica iz 1884.
Veliku numizmatičku vrijednost, međutim, ima novčanica iz 1884. godine koja je bila u opticaju sve do Prvog svjetskog rata. U prometu su tada ostale još samo 70 takvih novčanica, a sudbina većine njih nije poznata.
Poznato je da se jedan originalni primjerak, osim u Narodnom muzeju, nalazi i u kolekciji Željka Jelića, koji smatra da ih je sačuvano svega desetak.
"Novčanica od 100 dinara iz 1884. zavisno od stepena očuvanosti vredi od par hiljada evra do par desetina hiljada evra. Recimo dvadesetak hiljada evra ako je ekstremno očuvana", navodi Željko Jelić.
Takvu skupocjenu novčanicu možda biste i prepoznali, no moguće je da vam je kroz ruke već prošla novčanica koja vrijedi znatno više od iznosa koji na njoj piše. Kako napominje RTS, poznavatelji kažu da vrijednost nije samo u brojkama, nego i u detaljima.
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