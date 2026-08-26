Severina, Šerbedžija, Rundek, Bogdan i još 200 javnih osoba podržalo prosvjed “Gospić je naš dom”

Ističu kako se pitanje koje izravno utječe na zdravlje ljudi ne smije svesti na stranačke obračune i zaštitu političkih pozicija. Dok se o problemu raspravljalo u Saboru i na Odboru, upozoravaju, pitanje opasnog otpada koji se godinama gomila pokazalo je da nijedan dio Hrvatske nije imun na nečinjenje nadležnih institucija.