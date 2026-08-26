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5. RUJNA U ZAGREBU

Severina, Šerbedžija, Rundek, Bogdan i još 200 javnih osoba podržalo prosvjed “Gospić je naš dom”

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N1info
|
26. kol. 2026. 10:59
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gospić
Gospić je naš dom/Facebook

Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ dobila je podršku više od 200 javnih osoba i udruga građana, koji pozivaju na prosvjed protiv, kako navode, višegodišnjeg nečinjenja nadležnih institucija u slučaju opasnog otpada.

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Više od 200 javnih osoba i udruga građana potpisalo je priopćenje kojim daju punu podršku građanskoj inicijativi „Gospić je naš dom“ i prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu.

Među potpisnicima su glazbenici i glazbenice, glumci i glumice te sveučilišni profesori i profesorice, među kojima su Severina Vučković, Goran Bogdan, Rade Šerbedžija, Alma Prica, Darko Rundek, Mirela Priselac Remi i Ivana Bodrožić.

„Često koristimo uzrečicu 'samo nek' je zdravlja', no kako kad nas truju?“, navode iz inicijative.

Ističu kako se pitanje koje izravno utječe na zdravlje ljudi ne smije svesti na stranačke obračune i zaštitu političkih pozicija. Dok se o problemu raspravljalo u Saboru i na Odboru, upozoravaju, pitanje opasnog otpada koji se godinama gomila pokazalo je da nijedan dio Hrvatske nije imun na nečinjenje nadležnih institucija.

„Ovonije samo problem Gospića ili Like, to je pitanje koje se tiče svakog kutka Hrvatske u kojem su ljudi godinama prepušteni (zlo)namjernom nečinjenju upravnih tijela i odgovornih osoba“, stoji u priopćenju.

'Pravo na zdrav okoliš i život je temeljno ljudsko pravo, a ne povlastica za koju se građani moraju izboriti prosvjedima'

Potpisnici poručuju: „Ljudi za ljude! Za sve Gospiće, Benkovce, Vranjice, Poznanovce, za svaki Senj, Gračac, Split, Otočac, Pecku, za Sisak, za svaki kutak Lijepe naše.“

Pravo na zdrav okoliš i zdrav život, ističu, temeljno je ljudsko pravo, a ne povlastica za koju se građani moraju izboriti prosvjedima.

„Institucije i odgovorne osobe u njima su dužne konačno preuzeti odgovornost za nemar i propuste.“

Na kraju pozivaju građane da se 5. rujna u Zagrebu pridruže stanovnicima Like i podrže organizatore prosvjeda.

„Glas koji se tog dana treba čuti jest glas građana - i mi ćemo taj glas podržati“, poručuju potpisnici.

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gospić gospić je naš dom ilegalni otpad otpad prosvjed

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