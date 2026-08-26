Policijski sindikat zbog afere "Nakaze" traži smjenu Miline: "Nešto ne valja u samom vrhu policije"

„Time je ozbiljno dovedena u pitanje opravdanost prvotnog postupanja i otvoreno pitanje zašto sustav od samog početka nije na odgovarajući način zaštitio policijsku službenicu koja je prijavila događaj osobito jer je policijska službenica o svom postupanju sačinila službeno policijsko izvješće i zašto se nije postupalo po njenom izvješću nego je ona nakon dva dana prijavljivala kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti na zapisnik o zaprimanju kaznene prijave.“