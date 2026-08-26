SLUČAJ ANNE DUJIĆ
Policijski sindikat zbog afere "Nakaze" traži smjenu Miline: "Nešto ne valja u samom vrhu policije"
Sindikat policijskih službenika zatražio je razrješenje glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, tvrdeći da u slučaju policijske službenice iz Šibenika, poznatom kao afera „Nakaze“, nije osigurana odgovarajuća zaštita te da je riječ o ozbiljnim propustima u rukovođenju.
Sindikat se zbog toga obratio Vladi Republike Hrvatske, odnosno premijeru Andreju Plenkoviću, te Ministarstvu unutarnjih poslova i ministru Davoru Božinoviću, od kojih traži da preispitaju odgovornost glavnog ravnatelja policije i pokrenu postupak njegova razrješenja.
Sindikat navodi da je od početka stao uz policijsku službenicu iz Šibenika te joj osigurao sindikalnu i pravnu zaštitu putem odvjetnika Ivana Gržića.
„Iako je izostala reakcija drugih sindikata smatramo da smo na to bili dužni reagirati jer je riječ o policijskoj službenici koja je, obavljajući svoju službenu dužnost tijekom osiguranja požarišta, postupala po zapovijedi i štitila sigurnost ljudi i imovine, a nakon toga se našla u situaciji u kojoj, prema njezinim navodima, nije dobila očekivanu zaštitu vlastitog sustava“, navode.
'Ovaj slučaj ukazuje da nešto ne valja u samom vrhu policije'
Smatraju da se slučaj više ne može promatrati samo kao sukob policijske službenice i građanke, već da otvara pitanje odgovornosti na najvišim razinama policijskog sustava.
„Smatramo da danas više nije moguće promatrati ovaj slučaj kao izolirani incident između policijske službenice i građanke i da je ovdje problem puno veći i ukazuje da nešto ne valja u samom vrhu policije.“
Sindikat upozorava da su tijekom postupka otvorena pitanja o postupanju pojedinih rukovoditelja Policijske uprave šibensko-kninske prema policijskoj službenici, ali i o odgovornosti Ravnateljstva policije, koje, kako tvrde, nije pravodobno i odlučno reagiralo.
'Zašto policajka od početka nije dobila zaštitu i zašto se nije postupalo na temelju njezina izvješća?'
Posebno ističu da je kaznena prijava policijske službenice protiv Anne Dujić u početku odbačena u Šibeniku. Nakon intervencije glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i nadzora Državnog odvjetništva Republike Hrvatske utvrđeno je, navode, da je takva odluka bila preuranjena, pa je predmet dodijeljen drugom nadležnom državnom odvjetništvu. Nakon ponovljenog postupanja podignuta je optužnica, koju je potvrdio Općinski sud u Karlovcu.
Sindikat zbog toga propituje zašto policijska službenica od početka nije dobila odgovarajuću zaštitu te zašto se, kako navode, nije postupalo na temelju njezina službenog policijskog izvješća.
„Time je ozbiljno dovedena u pitanje opravdanost prvotnog postupanja i otvoreno pitanje zašto sustav od samog početka nije na odgovarajući način zaštitio policijsku službenicu koja je prijavila događaj osobito jer je policijska službenica o svom postupanju sačinila službeno policijsko izvješće i zašto se nije postupalo po njenom izvješću nego je ona nakon dva dana prijavljivala kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti na zapisnik o zaprimanju kaznene prijave.“
'Tko je u hrvatskoj policiji odgovoran za zaštitu policijskog službenika?'
U priopćenju postavljaju i pitanje postupa li policija na isti način i u drugim slučajevima takvih kaznenih djela ili se postupanje uobičajeno pokreće na temelju policijskog izvješća.
Posebno ističu i jučerašnje svjedočenje policijske službenice pred sudom. Ona je, navodi Sindikat, iznijela tvrdnje o postupanju tada nadređenog rukovoditelja, načelnika Postaje prometne policije Šibenik Joška Periše.
Prema njezinim navodima, Periša ju je odvraćao od podnošenja prijave i upozoravao na moguće posljedice, umjesto da stane iza svoje policijske službenice i poduzme mjere koje je u takvoj situaciji bio dužan poduzeti.
„Ovdje je doista riječ o okolnostima koje daleko nadilaze pitanje jednog pojedinačnog rukovoditelja policijske postaje.“
Sindikat zato postavlja pitanje tko je u hrvatskoj policiji odgovoran za zaštitu policijskog službenika koji prijavi događaj u kojem je, tijekom zakonitog obavljanja službene dužnosti, ugrožena njegova sigurnost i autoritet službene osobe.
'Milina je i dalje na dužnosti glavnog ravnatelja policije, a i Periša je ostao na rukovodećoj poziciji'
Upozoravaju da u ovom slučaju odgovor sustava nije bio dostatan te posebno problematiziraju činjenicu da je Nikola Milina i dalje na dužnosti glavnog ravnatelja policije, dok je Joško Periša, kojeg je policijska službenica javno prozvala tijekom svjedočenja, također ostao na rukovodećoj dužnosti.
„Od glavnog ravnatelja policije očekujemo da bude prvi koji će stati iza policijskog službenika kada on zakonito obavlja svoj posao.“
Od Miline očekuju i da osigura da policijski službenici ne budu obeshrabrivani u obavljanju posla i prijavljivanju kaznenih djela, kao i da se njihova izvješća ne zanemaruju.
„U ovom slučaju takva zaštita, prema svemu što je do danas javno poznato, nije bila osigurana na razini koju očekujemo od samog vrha hrvatske policije.“
Sindikat stoga smatra da je riječ o pitanju rukovodne, profesionalne i institucionalne odgovornosti, a ne o osobnom sukobu ili pojedinačnom nesporazumu.
Traže od Božinovića da pokrene postupak Milininog razrješenja
Od ministra Božinovića traže da hitno preispita odgovornost Nikole Miline za postupanje i izostanak odgovarajuće zaštite policijske službenice te da pokrene postupak njegova razrješenja, odnosno Vladi predloži njegovo razrješenje.
Uz to traže neovisno i cjelovito utvrđivanje odgovornosti svih rukovoditelja koji su sudjelovali u postupanju prema policijskoj službenici nakon događaja.
Traže i da se posebno ispita postupanje prema njezinu izvješću, uključujući okolnosti zbog kojih, prema dostupnim informacijama, nadležnom državnom odvjetništvu nisu na odgovarajući način prezentirane sve relevantne činjenice i iskazi.
Što još Sindikat traži od nadležnih?
Od nadležnih traže i utvrđivanje jesu li postojali pritisci, pokušaji odvraćanja ili drugi oblici postupanja kojima bi policijska službenica mogla biti obeshrabrena u prijavljivanju kaznenog djela.
Također žele da se ispita odgovornost rukovoditelja koji su, nakon što su bili upoznati s okolnostima slučaja, propustili poduzeti odgovarajuće mjere zaštite te da Sindikat dobije pisani i obrazloženi odgovor o svim poduzetim radnjama i utvrđenim činjenicama.
U završnom dijelu obraćanja Vladi i Ministarstvu unutarnjih poslova Sindikat poručuje da policijski službenik mora imati sigurnost da će ga država zaštititi kada zakonito postupa prema građaninu, neovisno o njegovu imenu, prezimenu, društvenom položaju ili vezama.
'Policajac koji štiti zakon mora imati pravo očekivati i da će država zaštititi njega'
„Ako policajac mora razmišljati hoće li prijaviti kazneno djelo zato što strahuje od reakcije vlastitih nadređenih, tada problem više nije u pojedincu, nego u sustavu.“
Smatraju da se policijskim službenicima mora poslati jasna poruka da neće ostati bez institucionalne zaštite kada postupaju po zakonu. "To nije policija kakvu želimo i kakvu hrvatski policijski službenici zaslužuju“, navode.
Sindikat zaključuje da je slučaj „Nakaze“ postao test vjerodostojnosti hrvatskog policijskog sustava i njegova rukovodstva.
„Od Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova očekujemo da taj test ne završi prebacivanjem odgovornosti na niže razine sustava, nego jasnim utvrđivanjem političke, rukovodne i profesionalne odgovornosti.“
„Policijski službenik koji štiti zakon mora imati pravo očekivati da će i država zaštititi njega“, priopćio je Sindikat policijskih službenika.
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