Čak 47.000 Hrvata je ovisno o kocki. Od danas se mogu trajno isključiti iz svih kladionica i kasina

"U početku su to bili ovisnici koji su imali gubitke od tisuću do 10 tisuća eura, a danas su to katastrofalne priče. To su ljudi koji su izgubili kuće i u milijunskim su dugovima. Ovisnost o kocki može razoriti ne samo čovjeka i njegovu strukturu, nego i cijelu obitelj te dovesti do katastrofalnih posljedica", objasnio je Bagarić.