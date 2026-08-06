staza iznad Živogošća
Tragedija na Biokovu: Preminuo češki turist, Ukrajinac spašen sa Sutvida
Hrvatska gorska služba spašavanja izvijestila je da je makarski HGSS u kratkom vremenu imao tri intervencije na stazi koja iznad Živogošća vodi prema Sutvidu. U poslijepodnevnoj akciji život je izgubio državljanin Češke, dok je tijekom noći sa Sutvida spašen dehidrirani i iscrpljeni državljanin Ukrajine.
Oglas
Dvojica čeških državljana pozvala su pomoć oko 15 sati. Na teren je izašlo petnaestak spašavatelja, no jedan je muškarac preminuo prije nego što su stigli do njih.
"Kad su spašavatelji došli do dvojice muškaraca, koji su bili dehidrirani i u šoku, jedan od njih već je izgubio život. Dok smo se uspinjali, njegov kolega pokušavao mu je pomoći i reanimirati ga, ali nije uspio. Ne znamo od čega je muškarac preminuo", rekao je za HRT dopročelnik makarske stanice HGSS-a Mladen Mužinić Frfa.
Mužinić je rekao da su spašavatelji učinili sve što su mogli, ali su nakon dolaska mogli samo utvrditi smrt muškarca. "Nažalost, u našem poslu ima i takvih trenutaka i sve to treba prihvatiti. Već ćemo sutra ponovno biti na terenima, spremni pomoći ljudima", rekao je.
Spasili dehidriranog Ukrajinca
U srijedu u 18:30 sati makarski HGSS zaprimio je poziv stranog državljanina koji se izgubio na području Sutvida iznad Živogošća, na nadmorskoj visini od oko 1.050 metara.
"Muškarac je prijavio da je zbog visokih temperatura i nedostatka vode dehidrirao, osjeća izrazitu malaksalost te više nije u mogućnosti sigurno nastaviti kretanje niti pronaći put.
Na intervenciju su odmah upućena četiri spašavatelja, a zbog zahtjevnosti terena ubrzo im se pridružuju još četiri člana HGSS Stanice Makarska", napisali su na Facebooku.
Nakon više sati noćnog uspona, spašavatelji su u 22:50 sati došli do unesrećenog. Na mjestu događaja pružena mu je prva pomoć te je nakon odmora i rehidracije, u pratnji spašavatelja, započeo silazak prema vozilu. Akcija je uspješno završena u 02:50 sata, povratkom svih sudionika.
"Ponovno apeliramo na sve posjetitelje Biokova da prije odlaska u planinu dobro isplaniraju izlet. U ljetnim mjesecima potrebno je ponijeti dovoljnu količinu vode, izbjegavati najtopliji dio dana te koristiti odgovarajuću planinarsku obuću. U ovom slučaju unesrećeni je na zahtjevnu planinsku stazu krenuo u natikačama, što je dodatno povećalo rizik i otežalo njegovo kretanje", zaključili su.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas