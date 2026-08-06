Tragedija na Biokovu: Preminuo češki turist, Ukrajinac spašen sa Sutvida

"Kad su spašavatelji došli do dvojice muškaraca, koji su bili dehidrirani i u šoku, jedan od njih već je izgubio život. Dok smo se uspinjali, njegov kolega pokušavao mu je pomoći i reanimirati ga, ali nije uspio. Ne znamo od čega je muškarac preminuo", rekao je za HRT dopročelnik makarske stanice HGSS-a Mladen Mužinić Frfa.