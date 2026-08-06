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samo 18 posto

Pad povjerenja u Zelenskog: Pretekli ga Zalužnji i drugi generali. Tek je šesti

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Hina
|
06. kol. 2026. 22:50
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Volodimir Zelenski. REUTERS/Yves Herman
REUTERS/Yves Herman

Rejting ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija pao je ispod rejtinga njegovih generala, pokazalo je istraživanje objavljeno u četvrtak, nakon rijetkih prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane.

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Anketa istraživačkog instituta Sozis stavila je Zelenskog na šesto mjesto među čelnicima zemlje, pri čemu je samo 18 posto ispitanika navelo da ima potpuno povjerenje u predsjednika.

Još 24,5 posto reklo je da mu donekle vjeruje, dok mu 17 posto daje malo povjerenja, a 37 posto nimalo.

Na prvom je mjestu Valerij Zalužnji, bivši načelnik oružanih snaga zemlje i trenutačni veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uživa potpuno povjerenje 37,1 posto ispitanika, a djelomično od dodatnih 27,8 posto.

Blizu iza njega bili su Fedorov, čija je smjena s dužnosti ministra obrane potkraj srpnja izazvala prosvjede u većim ukrajinskim gradovima, te zapovjednik ukrajinskih snaga za bespilotne letjelice Robert Brovdi.

Zelenski također zaostaje za novim načelnikom glavnog stožera Mihajlom Drapatijem i šefom svojeg predsjedničkog ureda Kirilom Budanovim.

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popularnost rejting ukrajina volodimir zelenski

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