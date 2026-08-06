samo 18 posto
Pad povjerenja u Zelenskog: Pretekli ga Zalužnji i drugi generali. Tek je šesti
Rejting ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija pao je ispod rejtinga njegovih generala, pokazalo je istraživanje objavljeno u četvrtak, nakon rijetkih prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane.
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Anketa istraživačkog instituta Sozis stavila je Zelenskog na šesto mjesto među čelnicima zemlje, pri čemu je samo 18 posto ispitanika navelo da ima potpuno povjerenje u predsjednika.
Još 24,5 posto reklo je da mu donekle vjeruje, dok mu 17 posto daje malo povjerenja, a 37 posto nimalo.
Na prvom je mjestu Valerij Zalužnji, bivši načelnik oružanih snaga zemlje i trenutačni veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uživa potpuno povjerenje 37,1 posto ispitanika, a djelomično od dodatnih 27,8 posto.
Blizu iza njega bili su Fedorov, čija je smjena s dužnosti ministra obrane potkraj srpnja izazvala prosvjede u većim ukrajinskim gradovima, te zapovjednik ukrajinskih snaga za bespilotne letjelice Robert Brovdi.
Zelenski također zaostaje za novim načelnikom glavnog stožera Mihajlom Drapatijem i šefom svojeg predsjedničkog ureda Kirilom Budanovim.
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