Najgore u Düsseldorfu
Cijene na tržištu nekretnina i dalje rastu, u Njemačkoj opet poskupjeli stanovi i obiteljske kuće
Brzina rasta cijena stanova i kuća u Njemačkoj ponovno je usporila u drugom tromjesečju, prema Kielskom institutu za svjetsku ekonomiju (IfW).
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U tromjesečnoj usporedbi stanovi su poskupjeli za 0,34 posto, a obiteljske kuće za 1,8 posto, objavio je u četvrtak IfW, a prenijela je Njemačka tiskovna agencija (dpa).
Destatis tek treba objaviti službenu statistiku cijena, piše Fenix.
Među osam najvećih gradova u zemlji, stanovi su najviše poskupjeli u Düsseldorfu, za 1,2 posto. Cijene su najviše pale u Stuttgartu, 1,6 posto. Stuttgart je jedan od velikih centara automobilske industrije koji je u dubokoj krizi.
Institut još nije imao podatke za Berlin, Hamburg i München.
“Cijene još uvijek rastu u nominalnim vrijednostima, ali tempo očito popušta”, rekao je Jonas Zdrzalek, stručnjak za nekretnine IfW-a. Kad se oduzme inflacija, stanovi su u tromjesečnoj usporedbi zapravo pojeftinili u prosjeku za 0,9 posto.
Kölnski institut za njemačko gospodarstvo (IW) u travnju je procijenio da rat u Iranu također utječe na cijene nekretnina, jer je jedna od posljedica rast kamata, odnosno skuplje kreditiranje.
Skuplje financiranje odvraća potrošače od ulaganja u nekretnine, što hladi potražnju i cijene.
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