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Najgore u Düsseldorfu

Cijene na tržištu nekretnina i dalje rastu, u Njemačkoj opet poskupjeli stanovi i obiteljske kuće

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N1 Info
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06. kol. 2026. 22:38
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Cijene nekretnina
Ilustracija / Unsplash

Brzina rasta cijena stanova i kuća u Njemačkoj ponovno je usporila u drugom tromjesečju, prema Kielskom institutu za svjetsku ekonomiju (IfW).

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U tromjesečnoj usporedbi stanovi su poskupjeli za 0,34 posto, a obiteljske kuće za 1,8 posto, objavio je u četvrtak IfW, a prenijela je Njemačka tiskovna agencija (dpa).

Destatis tek treba objaviti službenu statistiku cijena, piše Fenix.

Među osam najvećih gradova u zemlji, stanovi su najviše poskupjeli u Düsseldorfu, za 1,2 posto. Cijene su najviše pale u Stuttgartu, 1,6 posto. Stuttgart je jedan od velikih centara automobilske industrije koji je u dubokoj krizi.

Institut još nije imao podatke za Berlin, Hamburg i München.

“Cijene još uvijek rastu u nominalnim vrijednostima, ali tempo očito popušta”, rekao je Jonas Zdrzalek, stručnjak za nekretnine IfW-a. Kad se oduzme inflacija, stanovi su u tromjesečnoj usporedbi zapravo pojeftinili u prosjeku za 0,9 posto.

Kölnski institut za njemačko gospodarstvo (IW) u travnju je procijenio da rat u Iranu također utječe na cijene nekretnina, jer je jedna od posljedica rast kamata, odnosno skuplje kreditiranje.

Skuplje financiranje odvraća potrošače od ulaganja u nekretnine, što hladi potražnju i cijene.

Teme
inflacija kamatne stope nekretnine u njemačkoj tržište nekretnina

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