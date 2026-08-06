No godišnji podaci prikrivaju kratkoročne oscilacije. U ljeto 2003. godine francuske nuklearke morale su privremeno smanjiti proizvodnju za više od šest gigavata. Slične razmjere dostigli su i najnoviji toplotni valovi krajem lipnja i sredinom srpnja 2026. godine. U tom razdoblju maksimalno raspoloživa snaga bila je privremeno smanjena za osam do devet gigavata. To povremeno dostiže jednu petinu nuklearne snage koja je Francuskoj tijekom ljeta obično na raspolaganju.