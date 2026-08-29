česta navika
Je li sigurno lizati aluminijski poklopac pudinga ili jogurta?
Je li ta navika doista opasna za zdravlje ili je riječ o jednom od upozorenja koja se prenose s generacije na generaciju?
Oglas
Aluminiju smo u svakodnevnom životu izloženi iz različitih izvora, uključujući hranu, posuđe, lijekove i kozmetičke proizvode. Problem može nastati kod dugotrajnog unosa većih količina jer se aluminij može nakupljati u organizmu i negativno utjecati na zdravlje.
Prema podacima njemačkih organizacija za zaštitu potrošača, aluminij se prirodno može nalaziti u različitim namirnicama. Veće koncentracije zabilježene su, među ostalim, u začinima, čaju, školjkama, uljaricama, kakau i proizvodima od kakaa poput tamne čokolade.
Poseban oprez preporučuje se kada aluminij dolazi u dodir s kiselom ili jako slanom hranom jer se u takvim uvjetima metal lakše može prenijeti na namirnicu. Zato se, primjerice, ne preporučuje dulje čuvati kiselu ili slanu hranu u nezaštićenim aluminijskim posudama ili foliji, piše Index.hr.
Je li onda sigurno lizati poklopac pudinga?
Unatoč svemu tome, povremeno lizanje poklopca pudinga ne bi trebalo predstavljati zdravstveni rizik zbogaluminija. Takvi su poklopci najčešće izrađeni od aluminija, ali s unutarnje strane imaju tanki zaštitni sloj koji sprječava izravan kontakt hrane s metalom.
Benjamin Schiller iz Ureda za kemijska i veterinarska ispitivanja u Stuttgartu (CVUA) objašnjava da problem teoretski može nastati ako se taj zaštitni sloj ošteti, primjerice struganjem žlicom.
"Ako se plastični sloj ošteti struganjem žlicom ili lizanjem, aluminij se može početi otpuštati iz poklopca", rekao je Schiller za Ökotest.
Ipak, količina aluminija koja bi se na taj način mogla osloboditi toliko je mala da ne predstavlja značajan zdravstveni rizik. Veći razlog za oprez zapravo je puno jednostavniji - rub poklopca može biti oštar. Ako je poklopac savijen ili oštećen, njime se može porezati jezik ili usnica.
Dakle, ako ste kao dijete slušali da ne smijete polizati ostatak pudinga s poklopca jer ćete se "otrovati aluminijem", za takav strah nema pravog razloga. Puno je realnija opasnost mala, ali neugodna posjekotina na oštrom rubu poklopca.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas