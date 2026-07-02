Ilustracija: Dayan Quinteros on Unsplash

Ekvador je ovih dana u središtu pozornosti zahvaljujući odličnim igrama svoje nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., no ova južnoamerička država krije mnogo više od sportskih uspjeha. To je zemlja kroz koju prolazi ekvator, dom slavnih Galapaških otoka, mjesta najbližeg svemiru i poznatog Panama šešira koji, unatoč imenu, uopće ne potječe iz Paname.

Podijeli

Oglas

Službeni naziv zemlje je Republika Ekvador, a ime je dobila po ekvatoru koji prolazi njezinim teritorijem. Nijedna druga država na svijetu nije dobila ime po geografskoj odrednici.

Nedaleko od glavnog grada Quita nalazi se spomenik Mitad del Mundo ("Sredina svijeta"), jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija u zemlji. Posjetitelji ondje mogu simbolično stajati istovremeno na sjevernoj i južnoj Zemljinoj hemisferi, piše Nova.rs.

Ovdje se nalazi točka na Zemlji najbliža svemiru

Iako je Mount Everest najviša planina na svijetu prema nadmorskoj visini, vrh vulkana Chimborazo smatra se najudaljenijom točkom na Zemljinoj površini od središta planeta, što ga čini i najbližom točkom svemiru.

Razlog leži u obliku Zemlje. Naša planeta nije savršena kugla, već je blago spljoštena na polovima i proširena oko ekvatora. Budući da se Chimborazo nalazi gotovo na samom ekvatoru, njegov je vrh približno 2,5 kilometra udaljeniji od središta Zemlje nego vrh Everesta.

Zemlja iznimne prirodne raznolikosti

Ekvador se ubraja među zemlje s najvećom biološkom raznolikošću na svijetu. Na relativno malom prostoru izmjenjuju se pacifička obala, visoki vrhovi Anda i amazonska prašuma.

Na tom području žive jaguari, oceloti i brojne vrste majmuna, a zabilježeno je i oko 1.500 vrsta ptica, među kojima su kolibrići i veličanstveni andski kondor.

Najpoznatije prirodno bogatstvo zemlje svakako su Galapaški otoci, smješteni oko 900 kilometara od kopna. Upravo su životinje s ovih vulkanskih otoka nadahnule Charlesa Darwina pri razvoju njegove teorije evolucije.

Divovske kornjače, morske iguane i jedinstveni galapaški pingvini samo su dio životinjskog svijeta koji se može pronaći isključivo na ovom arhipelagu.

Zbog svoje iznimne vrijednosti Galapaški otoci i povijesna jezgra Quita među prvim su lokalitetima na svijetu koji su 1978. godine uvršteni na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. Quito se danas smatra jednim od najbolje očuvanih kolonijalnih gradova Latinske Amerike, poznatim po baroknim crkvama i autentičnoj arhitekturi.

Panama šešir uopće nije iz Paname

Jedna od najvećih zabluda u svijetu mode povezana je upravo s Ekvadorom. Poznati Panama šešir ne izrađuje se u Panami, već isključivo u Ekvadoru.

Ručno se plete od vlakana biljke toquilla, a naziv je dobio tijekom 19. stoljeća, kada su ga radnici nosili tijekom izgradnje Panamskog kanala. Budući da su se šeširi izvozili preko Paname, diljem svijeta ostali su poznati pod tim imenom.

Vještina njihove izrade toliko je cijenjena da ju je UNESCO 2012. godine uvrstio na Popis nematerijalne kulturne baštine.

Banane, kakao i američki dolar

Osim po turizmu, Ekvador je jedan od najvećih svjetskih izvoznika banana, visokokvalitetnog kakaa i cvijeća.

Zanimljivo je i da ova država od 2000. godine kao službenu valutu koristi američki dolar, nakon što je nacionalna valuta sucre povučena iz optjecaja.

Dok nogometna reprezentacija ispisuje nove stranice sportske povijesti, Ekvador istodobno pokazuje da je mnogo više od nogometnog iznenađenja. Spoj jedinstvene geografije, iznimne prirode i bogate kulturne baštine čini ovu južnoameričku zemlju jednom od najneobičnijih i najzanimljivijih destinacija na svijetu.