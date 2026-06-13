pivska groznica
Ugostitelji u ovoj zemlji trljaju ruke: Niže cijene piva i nogomet donose rekordnu prodaju
Nogometni navijači u Ekvadoru mogu se veseliti zbog znatno jeftinijeg piva tijekom Svjetskog prvenstva, nakon što je predsjednik Daniel Noboa najavio izuzeće od poreza na alkohol do njegova završetka.
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Očekuje se da će se zahvaljujući ovoj mjeri cijene piva u toj južnoameričkoj državi smanjiti za 20 posto.
Ekvadorska reprezentacija sudjeluje na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Sjevernoj Americi koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja, a protivnici su joj Obala Bjelokosti, Curaçao i Njemačka.
Ekvadorsko udruženje restorana Corec očekuje porast prodaje piva za 20 posto za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva.
Procjenjuje se da bi se potrošnja piva mogla čak udvostručiti u dane kada se održavaju utakmice u kojima sudjeluje ekvadorska reprezentacija.
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