U Velikom zelenom zidu zasađeno 66 milijardi stabala, sada imaju problem - rastu brže od prirodnih šuma

Većina te razlike proizlazi iz činjenice da su zasađene šume u prosjeku znatno mlađe od prirodnih, a mlada stabla rastu brže od starih. No čak i kada su uspoređivali šume slične starosti i uvjeta rasta, zasađena stabla rasla su 4,6 posto brže. Ta je razlika bila još izraženija u mješovitim i vazdazelenim šumama.