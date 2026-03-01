Jesu li ljudi koji igraju šah pametniji od drugih: Iznenadit će vas odgovor

Francusko istraživanje iz 2013. pokazalo je da osobe starije od 65 godina koje redovito igraju društvene igre imaju 15 posto manji rizik od razvoja demencije. Još jedno, španjolsko istraživanje iz 2025. godine, utvrdilo je da su korisnici domova za starije koji su dva puta tjedno sudjelovali u igranju društvenih igara imali bolje kognitivne funkcije i višu kvalitetu života. Prednosti se, međutim, ne odnose samo na starije. I kod djece predškolske dobi zabilježeno je poboljšanje numeričkih vještina zahvaljujući igrama, prenosi Nova.rs.