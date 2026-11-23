Open AI / ChatGPT

Nogometni suci često su u središtu pozornosti zbog spornih odluka, ali znatno se manje govori o tome koliko zarađuju. Dok hrvatski suci za jednu utakmicu najvišeg ranga dobivaju nekoliko stotina eura, njihovi kolege u najjačim europskim ligama mogu godišnje zaraditi i više od 200.000 eura.

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Koliko zarađuju suci u HNL-u?

Od početka sezone 2026./2027. naknada glavnog suca za utakmicu SuperSport HNL-a povećana je s 800 na 900 eura neto, odnosno za 12,5 posto.

Pomoćni suci dobivaju po 350 eura, četvrti sudac 230 eura, dok VAR sudac za utakmicu prima 400 eura, a njegov pomoćnik 230 eura.

To znači da glavni sudac koji tijekom sezone odradi 20 prvenstvenih utakmica može zaraditi 18.000 eura od tih naknada. Međutim, broj utakmica nije jednak za sve suce, a neki dodatno sude u Kupu i međunarodnim natjecanjima.

U Engleskoj i više od 200.000 eura godišnje

U engleskoj Premier ligi sustav je drukčiji. Suci imaju godišnju plaću, kojoj se pridodaju naknade za odsuđene utakmice i mogući bonusi.

Prema podacima koje su objavili britanski mediji, godišnje osnovne plaće kreću se od približno 73.000 do 147.000 funti, a za svaku utakmicu suci dodatno dobivaju oko 1100 funti.

BBC je 2025. objavio da prosječna godišnja primanja sudaca najviše skupine iznose oko 180.000 funti, odnosno više od 200.000 eura, uz dodatne naknade za utakmice.

Koliko se plaća suđenje u Ligi prvaka?

Nastupi u Ligi prvaka sucima donose dodatnu zaradu. Prema podacima francuskih sportskih medija iz 2026. godine, elitni suci za utakmicu ligaške faze mogu dobiti oko 5500 eura bruto, uz dnevnice i pokrivene putne troškove.

Za utakmice završnice natjecanja naknade su veće. Prema istim navodima, suđenje četvrtfinala ili polufinala može donijeti oko 7500 eura, a finala oko 10.000 eura.

Riječ je o medijski objavljenim iznosima koji se mogu razlikovati ovisno o kategoriji suca i utakmici.

Najveća zarada na Svjetskom prvenstvu

Posebno visoke naknade predviđene su za suce na svjetskim prvenstvima.

Prema medijskim izvještajima o Svjetskom prvenstvu 2026., glavni suci mogli su računati na osnovnu naknadu od oko 70.000 američkih dolara za sudjelovanje na turniru, uz dodatnih 3000 dolara za utakmicu skupine i do 10.000 dolara za susret nokaut-faze.

Ipak, takve su prilike rezervirane za relativno mali broj sudaca koji uspiju doći do najviše međunarodne razine.

Razlika između domaćih i najplaćenijih međunarodnih sudaca zato nije samo u naknadi po utakmici nego i u broju angažmana, profesionalnom statusu te mogućnosti suđenja na velikim natjecanjima.

* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.