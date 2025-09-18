OPASNOST OD BAKTERIJA
Kako pravilno odmrznuti hranu: Izbjegnite grešku koju mnogi rade
Iako odmrzavanje hrane može djelovati jednostavno, ako napravite pogrešku, ona se može pokvariti i uzrokovati trovanje. Profesionalci otkrivaju kako pravilno odmrznuti namirnice i što treba izbjegavati.
Ako hrana predugo stoji, mogu se pojaviti bakterije poput salmonele ili listerije. Najsigurnija opcija je da namirnice prebacite iz zamrzivača u hladnjak i pustite da se postupno odmrzavaju na sigurnoj temperaturi. Evo koliko to obično traje:
- Pileća prsa (500 grama): 12 do 24 sata
- Mljevena ili pirjana govedina (500 grama): 12 do 16 sati
- Riblji fileti (200 grama): šest do osam sati
- Pripremljeni ostaci hrane: šest do 12 sati
Uvijek stavite hranu na tanjur ili u posudu kako biste spriječili kapanje tekućine na druge namirnice. Ako nemate vremena da ih odmrznete na spomenuti način, koristite mikrovalnu pećnicu. Čim se odmrznu, odmah ih počnite pripremati, piše klix.ba.
Još jedna jednostavna metoda je staviti meso u nepropusnu vrećicu i potopiti ga u hladnu vodu. Mijenjajte vodu svakih pola sata. Manji komadi mogu se odmrznuti za otprilike sat vremena, dok cijelo pile može odmrznuti za dva do četiri sata.
Nemojte ostavljati hranu na sobnoj temperaturi jer je to idealno okruženje za razmnožavanje bakterija.
