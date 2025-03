Uskoro ćemo pospremiti debelu odjeću, ne radite ove greške koje će je uništiti

Podijeli :

Kada otopli, vrijeme je za razmišljanje o skladištenju zimske odjeće na tavanu, u podrumu ili na gornjim policama ormara kako bi se oslobodio prostor za proljetne i ljetne odjevne predmete. Iako je primamljivo baciti svaki zimski džemper i vuneni kaput u veliku plastičnu kutiju i smjestiti ih na tavanu sljedećih mjeseci, isplatit će vam se odvojiti vrijeme za pravilno skladištenje zimske odjeće jer će vaša odjeća tako trajati dulje.

Izbjegavajte ove česte pogreške pri skladištenju zimske odjeće – a zahvalit ćete si kad otpakirate svoje džempere i nađete ih svježe i bez rupa od moljaca.

Ne perete odjeću prije skladištenja

Možda mislite da, budući da odjeću nećete nositi neko vrijeme, nema potrebe prati je, no to nije točno!

Skladištenje odjeće – od toplih tajica do džempera – s mrljama od hrane i neugodnim mirisima ne samo da otežava kasnije uklanjanje mrlja, već može privući insekte i štetočine. Operite ili očistite odjeću i tretirajte mrlje prije nego što spremite zimsku odjeću.

Ne štitite odjeću od moljaca

Ako ste ikada imali omiljeni džemper kojeg je uništio moljac moljac, znate koliko je razočaravajuće pronaći rupe na dragom komadu odjeće.

Preskočite neugodne kuglice za moljce i umjesto njih stavite grančicu lavande ili nekoliko mirisnih komadića cedra u kutiju za skladištenje – oba mirisa će odbiti moljce.

Pretrpavanje spremnika

Dok su neki predmeti, poput puf jakne, prikladni za spremanje u vaakumskoj vrećici radi uštede prostora, drugi će izgubiti oblik ako su natrpani u mali prostor.

Zimske čizme i obuća obično su voluminozni, stoga se oduprite iskušenju da pretrpate kutiju obuće, inače bi vam čizme mogle biti izobličene kada bude vrijeme da ih ponovno obujete.

Jedan od trikova je korištenje uložaka za zadržavanje oblika za čizme kako bi se osiguralo da ostanu onakve kakve ih i želite. Zatim ih smjestite u čvrste plastične kutije kako se ne bi izobličile.

Skladištenje na pogrešnom mjestu

Pri odabiru mjesta za skladištenje zimske odjeće, izaberite prostor koji je hladan, suh i dalje od izravne sunčeve svjetlosti. Tavan ili podrum su popularan izbor, no pobrinite se da to područje ne doživljava ekstremne temperaturne promjene jer i one mogu oštetiti odjeću. Također izbjegavajte vlažna mjesta jer vlaga može uzrokovati plijesan i truljenje. Na kraju, odaberite mjesto dalje od sunčeve svjetlosti, koja može izblijediti odjeću.

Ako nemate prostor s kontroliranom temperaturom na tavanu ili u podrumu, razmislite o skladištenju ispod kreveta ili u ladicama kreveta sa spremištem, na visokim policama ormara, ili u dodatnom ormaru u vašem domu. Možete dio odjeće spremiti i u namještaju za skladištenje, poput tapeciranih klupa u vašoj spavaćoj sobi.

