Velika akcija EPPO-a u Zagrebu, otkrivena prevara od 78 milijuna eura: Evo tko je vođa hrvatskog kraka
Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera, povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda, a procjenjuje se da je time prouzročena šteta u vrijednosti od preko 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a.
U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet njih. Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura.
Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, kao jedan od vođa hrvatskog kraka osumnjičen je autoprijevoznik s područja Istre, kao i vlasnica restorana u Zagrebu te dvojica Talijana koja žive u Rijeci dugi niz godina.
U Italiji je sudac za preliminarne istrage suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu, te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom.
Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.
Angažirano više od 110 policajaca
Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te Gradu Zagrebu, kao i u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji, priopćio je EPPO.
U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki, osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.
Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. U okviru ovoga aranžmana nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, a drugi su nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.
Neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani su i s drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji, a ona uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u sklopu nje EPPO je prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u tijeku.
