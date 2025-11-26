Velika akcija EPPO-a u Zagrebu, otkrivena prevara od 78 milijuna eura: Evo tko je vođa hrvatskog kraka

Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te Gradu Zagrebu, kao i u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji, priopćio je EPPO.