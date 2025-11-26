Orban potpisao spornu odluku: Trgovci bijesni, Lidl najavio drastičan potez

Produljenje vladinih mjera i novi porezi mogli bi izazvati prvi val zatvaranja maloprodajnih lanaca
Oglas
Vlada Viktora Orbána odlučila je produljiti ograničenje trgovačkih marži u Mađarskoj sve do veljače 2026. i proširiti ih na dodatne kategorije prehrambenih proizvoda.
Istodobno, maloprodajni lanci tvrde da podnose rekordna porezna opterećenja: Lidl je prošle godine na posebni porez na maloprodaju uplatio 55 milijardi forinti, što je gotovo dvije trećine njihove potencijalne dobiti. Predsjednica uprave tvrtke Zita Szlavikovics sada prijeti da bi nastavak takvog pritiska mogao dovesti do prvog prisilnog zatvaranja maloprodajnog lanca u Mađarskoj. Takav razvoj situacije, upozorava, imat će ozbiljne posljedice za tržište, piše Jutarnji list.
Szlavikovics je u intervjuu za 24.hu rekla kako smatra ozbiljnim problemom to što, zbog niza vladinih intervencija, dolazi do "narušavanja zdrave tržišne utakmice". Posebno je kritična prema najnovijem produljenju ograničenja trgovačkih marži.
Naime, Vlada je mjeru proširila na dodatnih 14 kategorija prehrambenih proizvoda, što u Lidlu zahvaća gotovo 100 artikala. Na popis proizvoda čije se marže ograničavaju od 1. prosinca ulaze: dječja hrana, goveđi ramstek, goveđi frikando, svinjska jetrena pašteta i svinjska jetra, polutvrdi sir, krem sir, mazivi sir, jabuke, kruške, šljive, grožđe, glavati kupus, rajčica, crveni luk i zelena paprika.
„Nismo očekivali novo produljenje. Ono previše nagriza naše prihode”, upozorava Szlavikovics. Ako Vlada nastavi pojačavati terete za maloprodajne lance, predsjednica uprave Lidla smatra da je samo pitanje vremena kada će doći do prvog zatvaranja nekog lanca u Mađarskoj. Dodaje kako Lidl neće biti prvi koji će to učiniti, no kako bi neki manji trgovci mogli uskoro zatvoriti vrata.
„Ako neki lanac bude prisiljen zatvoriti se, to će imati strašan učinak na tržište”, kaže.
Ističe kako Lidl ima iznadprosječan tjedni broj kupaca, i to ne zato što su njihove trgovine pretjerano brojne, nego zato što ih je, s obzirom na potrebe mađarskih potrošača, zapravo premalo. Szlavikovics je u intervjuu kazala i kako velikim problemom smatra to što zbog vladinih mjera dolazi do narušavanja zdrave tržišne utakmice, što, kako kaže, može negativno utjecati i na kupce.
Orbánova uredba o produljenju maržnog ograničenja objavljena je 13. studenoga, a prethodni rok istekao bi krajem tog mjeseca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas