Koliko često odmrzavate zamrzivač? Pazite da ne napravite veliku grešku dok to činite

Većina kućanstava posjeduje zamrzivač, a znati kako se o njemu pravilno i učinkovito brinuti može biti vrlo važno za njegov vijek trajanja, među ostalim. Stručnjaci za sigurnost hrane iz High Speed Training podijelili su ključne savjete kako bi vaš uređaj radio što glađe. Dr. Richard Anderson, voditelj odjela za učenje i razvoj u High Speed Trainingu, rekao je: "U pravilu biste trebali odmrznuti svoj zamrzivač barem jednom godišnje."