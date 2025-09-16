Koliko često odmrzavate zamrzivač? Pazite da ne napravite veliku grešku dok to činite

Održavanje zamrzivača u dobrom stanju ključno je kako bi radio što učinkovitije – ovo su koraci koje treba slijediti da biste spriječili probleme s higijenom hrane.
Održavanje kućanskih poslova ponekad može biti zahtjevno, osobito ako usklađujete puno radno vrijeme ili odgajate djecu. Iako se brzo usisavanje, brisanje ili metenje često nađu na nečijem popisu zadataka, postoje i drugi poslovi koje možda odgađate, a mogli bi biti bitni da ih riješite sada, prenosi Express.
Većina kućanstava posjeduje zamrzivač, a znati kako se o njemu pravilno i učinkovito brinuti može biti vrlo važno za njegov vijek trajanja, među ostalim. Stručnjaci za sigurnost hrane iz High Speed Training podijelili su ključne savjete kako bi vaš uređaj radio što glađe. Dr. Richard Anderson, voditelj odjela za učenje i razvoj u High Speed Trainingu, rekao je: "U pravilu biste trebali odmrznuti svoj zamrzivač barem jednom godišnje."
Niz je razloga za redovito održavanje
"Međutim, možda ćete to morati činiti češće ako je vaš zamrzivač sklon brzom stvaranju leda i led se često nakuplja. Postoji niz razloga zašto biste trebali redovito održavati zamrzivač, prvenstveno iz perspektive uštede novca."
Stručnjaci objašnjavaju da pravilna briga o zamrzivaču osigurava očuvanje kvalitete hrane i istodobno sprječava bacanje hrane.
Zahvaljujući pravilnom održavanju, vaš zamrzivač radi učinkovitije, što "štedi troškove električne energije" na duge staze. Stručnjaci za higijenu hrane izdali su upute kako pravilno odmrznuti zamrzivač, upozoravajući da ostavljanje hrane unutra tijekom tog procesa može predstavljati zdravstveni rizik.
To je zbog mogućnosti da se smrznuta hrana odmrzne i dosegne "opasnu zonu" između 8 °C i 60 °C, kako je definira Agencija za standarde hrane (Food Standards Agency).
Zamrzivač djeluje kao "gumb za pauzu"
Savjeti Agencije za standarde hrane za sigurno hlađenje i zamrzavanje uključuju držanje hladnjaka na temperaturi između 0 i 5 °C, dok bi zamrzivač trebao biti oko –18 °C.
Također savjetuju da se rashlađena hrana tijekom pripreme drži izvan hladnjaka što kraće (ne dulje od četiri sata), a ostatke treba pojesti unutar dva dana ili zamrznuti ako to nije izvedivo.
Agencija objašnjava: "Zamrzivač djeluje kao gumb za pauzu – hrana u zamrzivaču se neće pokvariti i većina bakterija u njemu ne može rasti. U redu je zamrznuti većinu namirnica sve dok provjerite upute na pakiranju kako biste bili sigurni da su pogodne za zamrzavanje."
