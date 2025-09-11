Marina Vujčić: Molitelji na trgovima nisu vjerski već politički pokret koji ima opasne tendencije

„Nemam ništa protiv molitve kao takve, čak ništa ni protiv molitve u javnom prostoru, iako mislim da je molitvi mjesto u crkvi ili unutar četiri zida”, napominje, „ali ovakva molitva u javnom prostoru nije nešto što mi je prihvatljivo., Ti ljudi se ne mole za mir u svijetu, ne mole se za gladne ljude, siromašne, nezbrinutu ili bolesnu djecu, oni se mole da muškarac bude glavni duhovni autoritet u obitelji."