"nemojmo se zavaravati..."
Marina Vujčić: Molitelji na trgovima nisu vjerski već politički pokret koji ima opasne tendencije
Književnica Marina Vujčić gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o, među ostalim, i svom sudjelovanju na prosvjedu protiv molitelja na trgovima.
„Otišla sam na prosvjed na zagrebački glavni trg ove prve subote u mjesecu, kada se okupljaju molitelji.
Na svom X-u sam objavila fotografiju na kojima se vidi da sam na tom prosvjedu i potom je bilo vrlo neugodno. Stotinjak ljudi sam morala blokirati, vrlo agresivno su komentirali te fotografije.
Ostavile smo devet ruža za devet žena ubijenih ove godine u Hrvatskoj. Molitelji nemaju izravne veze s ubijenim ženama i nisu oni ubili te žene, ali neizravno oni svojim narativom stvaraju atmosferu u kojoj je žena vlasništvo muškarca pa to znači da je on ima pravo ubiti ako ga napusti, jer ga je napustila", objašnjava Marina Vujčić.
„Nemam ništa protiv molitve kao takve, čak ništa ni protiv molitve u javnom prostoru, iako mislim da je molitvi mjesto u crkvi ili unutar četiri zida”, napominje, „ali ovakva molitva u javnom prostoru nije nešto što mi je prihvatljivo., Ti ljudi se ne mole za mir u svijetu, ne mole se za gladne ljude, siromašne, nezbrinutu ili bolesnu djecu, oni se mole da muškarac bude glavni duhovni autoritet u obitelji."
"Ovaj pridjev duhovni je vjerojatno dodan da bi se ublažila riječ „autoritet”.
Nemojmo se zavaravati, to nije kršćanska molitva za dobrobit bilo koje skupine ljudi, to je molitva za preuzimanje kontrole nad ženama. Oni se zovu vitezovi bezgrešnog srca Marijina, i ako pogledate na njihovoj web stranici zašto se nazivaju vitezovima, tamo piše - jer je vitez uvijek bio pripadnik neke ratničke ili oružane organizacije. To nije vjerski već politički pokret koji ima vrlo opasne tendencije", zaključuje.
Inače, po romanu Marine Vujčić „Sigurna kuća” u pripremi je predstava „U ime oca, u ime majke”, a održana je i prva proba.
Premijera se očekuje 24. listopada u zagrebačkom kazalištu Gavella.
