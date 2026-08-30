Koliko često trebate prati kuhinjsku krpu? Stručnjaci imaju jasan odgovor

Mikrobiologinja Primrose Freestone sa Sveučilišta u Leicesteru za Daily Mail preporučila je pranje odnosno zamjenu kuhinjske krpe svaki dan. Tijekom korištenja na nju se prenose mikroorganizmi s ruku, hrane i različitih kuhinjskih površina. Vlažna pamučna ili lanena vlakna, u kombinaciji s ostacima hrane, stvaraju idealne uvjete za njihovo razmnožavanje.