Šokantna istina
Koliko često trebate prati kuhinjsku krpu? Stručnjaci imaju jasan odgovor
Kuhinjska krpa jedan je od predmeta koje svakodnevno koristimo gotovo bez razmišljanja. Njome brišemo ruke, suđe, radne površine i prolivena pića, no upravo zbog toga može postati pravo leglo bakterija.
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Dok mnogi krpu mijenjaju tek kada se vidljivo zaprlja ili počne neugodno mirisati, stručnjaci savjetuju znatno češće pranje.
Mikrobiologinja Primrose Freestone sa Sveučilišta u Leicesteru za Daily Mail preporučila je pranje odnosno zamjenu kuhinjske krpe svaki dan. Tijekom korištenja na nju se prenose mikroorganizmi s ruku, hrane i različitih kuhinjskih površina. Vlažna pamučna ili lanena vlakna, u kombinaciji s ostacima hrane, stvaraju idealne uvjete za njihovo razmnožavanje.
Posebno je problematično korištenje iste krpe za sve
Rizik je još veći ako istu krpu koristite za različite poslove. Primjerice, ako njome obrišete prolivenu tekućinu ili ostatke hrane, a zatim istom krpom osušite čisti tanjur, bakterije možete izravno prenijeti na posuđe, piše Metropolitan.si.
Među mikroorganizmima koji se mogu pronaći na takvim krpama su E. coli, salmonela, Enterobacter i Klebsiella, a neke od tih bakterija mogu uzrokovati trovanje hranom i druge infekcije.
Važno je i što ćete napraviti s krpom nakon korištenja. Ako je ostavite mokru i zgužvanu, bakterije se mogu znatno brže razmnožavati. S druge strane, pravilno sušenje može ih značajno smanjiti.
Istraživanja su pokazala da je na krpi koja se sušila 24 sata pronađeno čak oko tisuću puta manje bakterija. Zato ju je nakon korištenja najbolje raširiti ili objesiti kako bi se potpuno osušila.
Jedan pokus pokazao koliko se brzo može kontaminirati
Koliko se kuhinjska krpa može brzo kontaminirati pokazao je i pokus u kojem su korištene krpe za brisanje dasaka za rezanje na kojima se pripremao sirovi pileći meso zaražen salmonelom.
Naknadne analize pokazale su prisutnost bakterije na čak 90 posto korištenih krpa. To povećava mogućnost da se mikroorganizmi krpom prenesu na druge površine, posuđe i hranu.
Zbog svega toga stručnjaci upozoravaju da s pranjem ne treba čekati pojavu vidljivih mrlja ili neugodnog mirisa.
Najsigurnije je kuhinjsku krpu oprati svaki dan, a ako je vidljivo zaprljana, treba je oprati odmah. Nakon pranja dodatnu zaštitu od preživjelih mikroorganizama može pružiti pranje na odgovarajuće visokoj temperaturi, a u određenim slučajevima i korištenje odgovarajućeg dezinficijensa ili glačanje na visokoj temperaturi.
Najjednostavniji savjet, međutim, glasi: ne koristite jednu krpu za sve i nemojte je ostavljati mokru i zgužvanu na kuhinjskoj radnoj površini.
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